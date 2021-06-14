Yeni çağın hastalığı: Zenofobi (Xenofobi) nedir?

12 yıllık Netanyahu döneminin sona ermesiyle koltuğa oturan İsrail'in yeni Başbakanı Naftali Bennett'in xenofob (zenofobi) olduğu belirtildi. Peki Zenofobi (Xenofobi) nedir, belirtileri nelerdir?

İsrail'in 49 yaşındaki milliyetçi dindar çizgideki yeni Başbakanı Naftali Bennett'in bir xenofob olduğu belirtildi.

Bunun üzerine zenofobinin ne olduğu merak konusu oldu. Vatandaşlar, zenofobi nedir, neden olur gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Xenofob diğer adıyla zenofobi, yabancı insanlara karşı rahatsızlık duyulan psikolojik bir hastalık anlamına geliyor.

Peki Zenofobi (xenofobi) nedir, neden olur? İşte zenofobi (xenofobi) belirtileri ve tedavisi...

ZENOFOBİ (XENOFOBİ) NEDİR?

Kelime anlamı olarak yabancı korkusu ve nefreti anlamına gelen xenofob diğer bir adıyla zenofobi, Yunanca xenos (yabancı) ve phobos (korku) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Zenofobi yani yabancı düşmanlığı bir fobinin ilerisinde psikolojik bir durumdur.

Kişinin kendisine benzemeyen ve farklı kültürlerde yetişmiş yabancı insanlardan korkmasına ve nefret etmesine verilen addır. Irkçılık da bazen zenofobinin uç bir türü olarak nitelendirilmektedir.

Değişik olanın tehlikeli olduğu düşüncesiyle oluşan bir korkudur ve yabancı korkusu veya düşmanlığının ileri boyutu, toplumları dışlamak hatta soykırıma tabii tutmaktır.

Çeşitli kültürel özelliklere yöneltilen zenofobi, örneğin dile giren yabancı kelimelere karşı alınan tavırda, kişilerinin aksanlarına yöneltilen alayda veya o kültürün özelliklerine yöneltilen küçümsemede gözlenebilmektedir.

Zenofobik tutumlar içinde olan bir kişi ya da grup, kendi bireyleri için normal olarak değerlendirdikleri bazı durumları, yabancılar için düşmanlığı meşrulaştırıcı nedenler olarak görebilmektedir. Örneğin sokağa çöp atma davranışını kendi çevresi için daha normal karşılayan zenofobik bir birey, bu davranışı yabancı biri için büyük bir nefret aracı olarak kullanabilmektedir.

ZENOFOBİNİN NEDENLERİ

Zenofobinin temelinde farklı gerekçeler yatsa da ön plana çıkan nedenler şunlardır:

Ayrımcılığa ve ırkçılığa yönelik devlet politikaları

Yabancı ya da göçmenlerle ilişkide yaşanmış geçmiş temelli kötü deneyimler.

Söz konusu yabancı ya da göçmenlerle ilgili toplumda oluşan dil ve buna bağlı gerçekçi olmayan analizler (Lakap takmak, aşağılayıcı fıkra ya da hikâyeler oluşturmak vb.)

Kültürel farklılığı yorumlamada gerçekçi olmayan tutumlar

Belirli bir grubun davranışlarını gerçekçi olmayan bir algıyla genelleştirmek.

İletişim dilinde kullanılan nefret söylemi

YABANCI KORKUSUNUN ÇÖZÜMÜ

Yabancı korkusunu oluşturan nedenlerden biri olan göç; savaşlar, doğal afetler, yaşama şartlarının bitmesi gibi nedenlerden dolayı meydana gelmektedir. Günümüzde de büyük sorun olan güvenlik sağlama amacı ile insanlar vatanlarını terk etmektedir.

Göçmenler sıklıkla yabanı' olarak görülmekte ve genelgeçer huzursuzluğun en önemli sıkıntılarını bu insanlar yaşamaktadır. Kültürel farklılıkların yanlış yorumlanmasından kaynaklanan yanlış değerlendirmelerin önüne geçilmesi için farklı kültürlerin gerekliliği vurgulanması gerekmektedir. Bunun en önemli adımı da hoşgörüden geçmektedir.