Yeni kan grubu üretiliyor: Sadece 50 kişide var

Dünyada yalnızca 50 civarında insanda bulunan Rh-null, bilinen adıyla "Altın Kan", tıp dünyasının en değerli ve en gizemli kan gruplarından biri olarak ilgi çekiyor.

Kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan Rh antijenlerinin hiçbirini taşımayan bu özel kan grubu, hem tedavi süreçlerinde önemli bir potansiyele sahip hem de nadirliği nedeniyle kritik öneme sahip.

RH-NULL NEDİR

İnsan vücudunda Rh sistemine ait 61’den fazla antijen bulunuyor.

Ancak Rh-null kan grubuna sahip kişilerde bu antijenlerin hiçbiri yok.

Bu durum, kanın neredeyse tüm Rh alt tiplerine uyumlu olabilmesini sağlarken, aynı zamanda bu kişilerin yalnızca kendi gruplarından kan alabilmesi nedeniyle büyük bir risk oluşturuyor.

Nadirliği nedeniyle Rh-null, uluslararası literatürde "Golden Blood" adıyla anılıyor ve "dünyanın en değerli kanı" olarak kabul ediliyor.

BİLİM İNSANLARI İNCELİYOR

Rh-null üzerine yürütülen çalışmalar son yıllarda önemli bir ivme kazandı.

İngiltere’de Bristol Üniversitesi’nden Prof. Ash Toye ve ekibi, 2018 yılında laboratuvar ortamında Rh-null özelliklerine sahip kırmızı kan hücresi üretmeyi başardı. Bu gelişme, tıp dünyasında "ultra uyumlu" kan üretebilme ihtimalini gündeme taşıdı.

Araştırmalar; nadir kan gruplarının laboratuvarda üretimi, kanın uzun süreli saklanması, dünya genelinde nadir donörlerin tespiti gibi alanlarda ilerlemeye devam ediyor.

Uzmanlara göre bu kan henüz "acil durumlarda hemen kullanılabilecek" bir seviyeye ulaşmış değil.

Rh-null üzerine yapılan çalışmalar, özellikle çok nadir kan gruplarına sahip hastalar için büyük umut vadediyor.