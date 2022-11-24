Yeniden hortladı! Domuz gribi nasıl anlaşılır? Belirtileri nelerdir?

Soğuk havaların etkisiyle artan grip vakalarının sıklıkla domuz gribi olduğu öğrenildi. Peki domuz gribi nedir, belirtileri nelerdir? Domuz gribi nasıl anlaşılır? Nasıl geçer? İşte detaylar...

Kasım ayının sonlarına doğru soğuk hava yüzünü gösterdi. Kışın gelmesiyle birlikte grip vakaları da artmaya başladı. Ancak uzmanlar son günlerde "domuz gribi" salgınındaki artışa dikkat çekiyor.

2009 yılında adı ilk kez duyulan ve tüm dünyaya yayılan domuz gibi salgını, grip ve kuş gribinin birleşmesiyle (H1N1 virüsü) ortaya çıktı.

Pandemiyi yeni geride bırakırken domuz gribinin yeniden yayılması panik yarattı.

Domuz gribi nedir belirtileri nelerdir vatandaşların araştırdıkları arasında yer alıyor.

Peki domuz gribi nedir, nasıl anlaşılır? Domuz gribi belirtileri nelerdir? Domuz gribi nasıl geçer? İşte detaylar...

Domuz gribi nedir

Domuz gribi, normalde domuzlarda görülen İnfluenza A adlı virüsün H1N1 alt tipinin mutasyon geçirerek insanlara bulaşmasıyla artık insandan insana geçen bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır.

Domuz gribi belirtileri

Belirtiler normal grip belirtilerine benzer ve;

Ateş

Öksürük

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı

Vücut ağrıları

Baş ağrısı

Titreme, halsizlik

Bazı vakalarda kusma ve ishal görülebilir.

Domuz gribi nasıl anlaşılır?

Hastalığın teşhisi, burun akıntısı ve boğaz sürüntüsü gibi örneklerde virüsün genetik olarak saptanması veya kanda hastalığa karşı gelişen antikorların gösterilmesi ile konabilir.

Tedavisi

Domuz gibinin kesin bir tedavi şekli yoktur. Diğer gribal enfeksiyonlarda kullanılan ilaçlardan faydalanılır. Grip aşısı ile korunma sağlanabilir.

Bulaş kaynaklarından uzak durulmalı, dinlenme ve sağlıklı beslenme ile tedavi süreci desteklenmelidir.