Yenidoğan sünneti hızlı iyileşme sağlıyor

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kemal Yenmez, yenidoğan sünneti hakkında ailelere önemli açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda sıklıkla tercih edilen yenidoğan sünneti, birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Bebeklerdeki doku onarımının hızlı olduğunu söyleyen uzmanlar, doğru koşullarda yapılan işlemlerde daha başarılı sonuçlar elde edildiğine vurgu yaptı.

Yenidoğan sünneti hakkında bilgi veren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kemal Yenmez, sünnetin her yaşta yapılabilen bir cerrahi işlem olduğunu belirtti. Ancak anne sütüyle beslenen yenidoğan bebeklerin bağışıklığının daha güçlü olduğunu söyleyen Op. Dr. Yenmez, bu dönemde yapılan sünnetlerde doku iyileşme hızının daha yüksek olduğunu söyledi.

GECİKTİRİLMEDEN YAPTIRILMASI GEREKEN DURUMLAR

Sünnetin önemli bir cerrahi girişim olduğunu ifade eden Op. Dr. Mustafa Kemal Yenmez, "Her cerrahi işlem gibi en uygun koşulların olduğu ameliyathanelerde konu ile ilgilenen deneyimli cerrahlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Her çocuk ve aile, yapılacak işlem hakkında bilgilendirilmelidir. Çocuğa yapılacak cerrahi işlemin mümkün olduğunca psikolojik travma oluşturmadan, hijyenik şartlara uygun ve problemsiz yapılması gerekmektedir. Sünnet derisi sık sık iltihaplanıyorsa, sık idrar yolu enfeksiyonları geçiriliyorsa çocuğun damla damla idrar yapmasına yol açacak darlığı varsa idrar yaparken sünnet derisi rahatsızlık derecesi de şişme yapıyorsa veziko üreteral reflü hastalığı varsa geciktirilmeden sünnet yapılmasında yarar vardır.” açıklamasında bulundu.

“YENİDOĞAN SÜNNETİ, AİLE VE ÇOCUK İÇİN KATKI SAĞLIYOR”

Yenidoğan dönemi doğumdan itibaren ilk 30-40 günlük süreyi içerisine alır diye ifade eden Dr. Kemal Yenmez şu konulara dikkat çekti: “Bu dönemde anne sütüyle beslenen çocukların bağışıklığının güçlü olduğu gözlenmiştir. Aynı zamanda doku iyileşme hızlarının da yüksek olduğu izlenmiştir. Bu durumdan faydalanarak yeni doğan erkek çocukların bu dönemde sünnetlerini önermekteyiz. Lokal anestezi altında ameliyathane şartlarında uygulanabilecek bir sünnet, çocuğun hem psikolojik açıdan hem de yara iyileşmesi açısından maksimum fayda sağlayacağımız yenidoğan döneminde işlemin verimliliği artmıştır. İlerleyen yaşlarda genel anestezi altında sünnet gerekliliği ve yara iyileşmesini uzaması düşünüldüğünde yenidoğan döneminin sünnetinin aile ve çocuk için katkı sağlayabilecek bir işlem olabileceğini önermekteyiz. Yenidoğan sünneti cerrahi sünnet uygulaması ile yapılmaktadır. Cerrahi sünnette kullandığımız dikişler 10 günden sonra kendiliğinden erimektedir. Hastanın sünnet sonrası bakımı çok kolaydır. Bebek bezi ve sadece küçük ağrı kesicilerle takip sağlanmaktadır.”