Yer fıstığını fazla tüketmenin 5 zararı

Besin değeri oldukça yüksek olan yer fıstığı sağlıklı atıştırmalıklara arasında yerini alırken, fazla tüketimi halinde olumsuz etkiler ortaya çıkarabileceğini biliyor muydunuz?

Kış ve aynı zamanda doğanın en gevrek atıştırmalıkları olan yerfıstığını yemenin tam zamanı. Yer fıstığı, işlenmiş atıştırmalıklar ve cipslerin en tatmin edici alternatifidir. Bu güçlü besin, öğünler arasındaki açlık sancılarını engelleyebilir veya en sevdiğiniz programı aşırı derecede izlerken en iyi atıştırmalıklar olabilir.

Yer fıstığı iyi yağlar sadece zengin değil, tekli doymamış yağ asitleri ve çoklu doymamış yağ asitleri ama protein ve magnezyum mükemmel bir kaynağıdır. Yer fıstığı, sağlığınız için şüphesiz harika olsa da, aşırı tüketilirse birkaç tehdit oluşturma eğilimindedir. Yüksek miktarda doymamış yağlar bile felç, kalp krizi, sindirim sorunları, tıkanmış arterler ve diğer sağlık komplikasyonları gibi sorunlara yol açabilir. İşte, aşırı fıstık tüketimini durdurmanız için 5 neden;

1. KİLO ARTIŞINI HIZLANDIRIR

Yer fıstığı zengin bir yağ kaynağı olduğu için aşırı tüketimi istenmeyen kilo alımına neden olabilir. Araştırmalar, bir avuç yer fıstığının 170 kalori içerdiğini kanıtladı. Diyet kurallarına göre, vücudumuzun günlük 1600 ila 2400 kalori alması gerekir. Yer fıstığı atıştırırken, günlük alımı aşmak kolaydır ve bu, birkaç kilo almanıza neden olabilir.

2. MİNERAL EMİLİMİNE ENGEL OLUR

Genel sağlığınıza katkılarına rağmen, yer fıstığı vücudunuzdaki mineral emilimini engelleyebilir. Yer fıstığındaki bir bileşen olan fitik asit, demir, çinko, kalsiyum ve magnezyum emilimini engellemekten sorumludur. Fitatlar zamanla mineral eksikliklerine, bağırsak yolunda tahrişe ve alerjilere katkıda bulunabilir.

3. YÜKSEK TANSİYONA NEDEN OLUR

Yer fıstığı sodyumda doğal olarak düşük olsa da, tuzlu fıstık yemek kan basıncını yükseltebilir. Çok fazla sodyum, su ve sıvıları kan dolaşımınıza çekerek yüksek tansiyona neden olabilir. Bu nedenle, yemeden önce düşük sodyumlu veya tuzsuz fıstıkları tercih edin.

4. ENFLAMASYONU ARTIRABİLİR

Yer fıstığının yüksek miktarda omega-6 içerdiği ancak omega-3 içermediği göz önüne alındığında, yer fıstığı omega-3 ila 6 oranlarınızı omega-6'ya göre ağırlaştırabilir. Bu temel doymamış yağ asitlerindeki bir dengesizlik vücudunuzda iltihaplanmaya neden olabilir.

5. ALERJİK REAKSİYONLAR GERÇEKLEŞEBİLİR

Fıstık alerjileri ne kadar yaygın olsa da yer fıstığının çeşitli formlarıyla karşılaşan alerjik kişilerin sayısı çok fazladır. Gıda işlemede kullanılan özleri ve hazırlanması sırasında yer fıstığına maruz kalan gıdaların çapraz kontaminasyonu nedeniyle yer fıstığına reaksiyon yaygındır. Fıstık alerjisinin bazı belirtileri ciltte kaşıntı, nefes darlığı ve ishaldir.