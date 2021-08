Yerken iki kez düşüneceksiniz: Ömrü uzatan ve kısaltan yiyecekler

ABD'de yapılan bir araştırmada, besinlerin sağlığımız üzerindeki etkisi ve ömrümüze nasıl yansıdığı araştırıldı. Çıkan sonuçlar ise sıklıkla tüketilenlerden oluşuyor...

ABD’de yer alan Michigan Üniversitesi’nde araştırmacılar 6 bin yiyeceğin karbon ayak izini ölçen ve besin etkisini hesaplayan bir ölçüm yöntemi hayata geçirdi.

Sağlık Beslenme Endeksi adı verilen yöntemle; yiyeceklerin, atıştırmalıkların etkisi hesaplanıyor. Bir yiyeceğin bir gramının sağlık yükünün hesaplanmasının ardından standart porsiyon boyutuna göre bir sonuç elde ediliyor.

Ancak varılan sonuçlar pek iç açıcı değil... Ömrümüze en çok etkisi olan yiyecekler, neredeyse günlük hayatta en çok tercih edilenlerden oluşuyor.

Hamburger, sosisli, kuruyemiş, kola... Artık tüketirken iki kez düşünebilirsiniz. İşte ABD'li uzmanlara göre ömrü uzatan ve kısaltan yiyecekler...

EN BÜYÜK DÜŞMAN: SOSİSLİ SANDVİÇ

Tüketilen bir sosisli insan ömrünü 36 dakika kısaltıyor.

Çalışmanın yazarları hesaplama yöntemlerini aşağıdaki örneği kullanarak açıkladılar:

"İşlenen bir gram et başına ortalama 0,45 dakika kaybediliyor. Bir sosisli sandviçte 61 gram işlenmiş et, 27 sağlıklı dakikanın kaybolmasına neden olur. Sodyum ve trans yağlar gibi risk faktörlerini ekledikten ve çoklu doymamış yağların ve lifin yararlarını göz önünde bulundurarak 36 dakikalık yaşam kaybı olduğu sonucuna vardık. “





ET KISALTIYOR, MEYVE UZATIYOR

Et tüketen birisi günlük kalorisinin yüzde 10’unu işlenmiş et yada kırmızı et yerine kuruyemiş, sebze veya meyve ile değiştirdiği takdirde ömrüne sağlıklı 48 dakika eklemiş olacak.

Fıstık ezmeli reçelli sandviç ömrü 30 dakika uzatıyor.

Hamburger ise 10 dakika kısaltırken, meyveler aynı sürede uzatıyor.

1 porsiyon kuruyemiş ömrü 26 dakika uzatıyor.

1 BARDAK KOLA 12.5 DAKİKAYA BEDEL

21. yüzyılın en çok tüketilen içeceği olan kola ise ömrümüzden 12,5 dakika çalıyor.