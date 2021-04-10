Yerli 3 aşının insan uygulamalarına başlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüsle mücadelede 17 yerli aşı çalışmasından 3'ün insan uygulamalarının başladığını açıkladı.

Dünyayı 1 yıldan fazladır etkisi altında alan koronavirüsle mücadelede, Türkiye de yerli aşı ve ilaç çalışmalarında önemli bir safhaya geldi.

Yerli aşıda Faz-3 aşamasına geçilirken, 3 aşının da insan uygulamaları da başladı

ANKARA'DA KLİNİK ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULDU

Yerli aşı çalışmaları kapsamında, Ankara Şehir Hastanesi'nde kurulan Klinik Araştırmalar Merkezi'nde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Merkezin dünya standartlarının çok üzerinde olduğunu belirten Oktay, şu an hazır olduğunu ve gelecek haftadan itibaren fiilen uygulamaya geçeceğini söyledi.

Gönüllü olarak gelip, aşı yaptırmak isteyenlerin gerekli testler yapıldıktan sonra aşılanacağını kaydeden Oktay, "Bu merkezler dünya standartlarında sadece 4 yataklıdır. Şehir Hastanemizdeki bu merkez 20 yataklıdır. İlave 4 yatağımız daha var. Toplam 24 yataklı yapıyor yani burası dünya standartlarının çok çok üstünde olan bir merkez" dedi.

"FİİLİ OLARAK ÇALIŞILAN 18 AŞIMIZ VAR"

Aşı çalışmalarının da birçok noktada devam ettiğini kaydeden Oktay, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla 18 tane fiili olarak çalışılan aşımız var. Bunların 7 tanesini yakından takip ediyoruz. Bunlardan 3 tanesi insan uygulamalarına başlamış durumdadır. Çok daha yakın takibe aldık."

"GÖNÜLLÜ VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ"

"Herhangi bir hastalığı olmayan, sağlıklı, henüz aşı yaptırmamış ve koronaya henüz yakalanmamış vatandaşlarımızı burada gönüllü olmaya davet ediyorum. Ne kadar çok gönüllümüz olursa biz o kadar hızlı şekilde aşı çalışmalarında sona geliriz."

Fuat Oktay, Kayseri Erciyes Üniversitesi'ndeki aşı çalışmalarıyla ilgili de nisan ayının sonu itibarıyla geniş kitlelerde teste başlanacağını belirterek, bu aşının üretilmesiyle tüm dost ve kardeş ülkelerin erişiminin sağlanacağını söyledi.

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