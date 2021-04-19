Yerli aşı gönüllüsü nasıl olunur? VLP yerli aşı gönüllü şartları ve talep formu 2021

Yerli aşı gönüllüsü nasıl olunur? VLP yerli aşı gönüllü şartları ve talep formu 2021

TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları yürütülen VLP aşısında müjdeli haber geldi. VLP aşısı gönüllü olan vatandaşlara uygulanacak. Peki gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye koronavirüse karşı mücadelede yerli aşı çalışmalarında hız kesmeden devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan denemelerinin Faz-1 aşaması çerçevesinde ilk doz aşıyı oldu.

Koronavirüse karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısı için gönüllü olmak isteyenler 'VLP aşısı gönüllü başvurusu nasıl yapılır?' sorusunu araştırıyor.

Peki, VLP aşısı nedir? VLP aşısı ne demek? VLP aşısına nasıl gönüllü olunur? İşte yerli aşı gönüllüsü talep formu linki..

VLP AŞISI NEDİR?

Türkiye'de uygulanmaya başlanan aşıların aksine VLP aşısı, subkutan enjeksiyonu yöntemiyle koldan kas içine değil, deri altına yapılacak.

VLP tipi aşılarda, geliştirilen virüs benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak şekilde taklit ediyor. Bu parçacıklar, bağışıklık tepkisi uyandırırken hastalığa da neden olmuyor.

Gürsel çiftinin geliştirdiği aşı adayının başka bir özelliği de diğer VLP aşılarından farklı olarak bu platformda virüsün 4 yapısal proteini de aşı antijeni olarak kullanılıyor. Bu yönüyle dünyada klinik insan denemeleri fazına giren bir aşı adayı bulunmuyor.

YERLİ AŞI VLP GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR?

Faz-1 aşamasındaki virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısının ilk dozunda denekler üzerinde aşılama başladı.

Ankara Şehir Hastanesi'nde Klinik Araştırmalar Merkezi'nde kurulan yerli aşı merkezi aşı gönüllüsü olmak isteyenler için başvuru ekranını açtı. Faz-1 ve Faz-2 aşamasındaki aşı ve ilaçlar, gönüllülük kriterlerine uygun kişiler üzerinde denenecek.

Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merke tarafından belirlenen özelliklerin hepsine sahip iseniz hekimimizle yüz yüze görüşüp bilgilendirilmek için aşı çalışması gönüllü talep formunu doldurmanız gerekiyor. Formu doldurmanızın ardından Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi yetkilileri gönllülere telefon ile arıyor.

GÖNÜLLÜ YERLİ AŞI OLMA ŞARTLARI

Gönüllü olmak için başvurduğunuz andan itibaren kişisel verileriniz sınırlı ölçüde toplanıyor. Kişisel verileriniz Türkiye'de geçerli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde tamamen gizli tutuluyor. Yasalar tarafından gerekmediği sürece adınız ve sizin diğer kişisel bilgileriniz açıklanmıyor.

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