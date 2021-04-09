Yerli aşı ne zaman uygulanacak? Yerli aşı çalışmalarında son durum nedir? Yerli aşı hakkında bilgiler..

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli aşının Faz-2 çalışmalarının bugün tamamlanacağının duyurulması sonrasında, 'Yerli aşı ne zaman uygulanacak, son durum nedir?' soruları gündeme geldi.

Koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama çalışmaları kapsamında vatandaşlara BioNTech ve Sinovac aşıları uygulanmaya devam ediyor.

Pek çok kişi de yerli aşı çalışmalarındaki son durumu ve yerli aşının ne zaman kullanılmaya başlayacağını merak ediyor.

Peki, Yerli aşı ne zaman uygulanacak? İşte, Yerli koronavirüs aşısının son durumu hakkında bilgiler..

YERLİ AŞI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Aralık 2019 tarihinde Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19'un dünyaya yayılmaya başlamasının ardından Türkiye'de ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görüldü.

İlk vakanın tespiti üzerinden geçen bir yıllık süreçte, Covid-19'la mücadele kapsamında birçok önlem alındı. Bu süreçte, salgının durdurulabilmesinin en etkili yolu olarak görülen Covid-19 aşısının yerli olarak üretilmesi için çalışmalara da başlandı.

Bu kapsamda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle 17 yerli aşı çalışması başlatıldı.

Bunlardan en hızlı ilerleyeni Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen, 5 Kasım 2020 tarihinde Faz-1 çalışmalarına başlanan ve şu an Faz-2 aşamasının sonuna gelinen inaktif Covid-19 aşısı oldu.

Faz-2 çalışmaları kapsamında bu aşının ilk dozu 10 Şubat'ta gönüllülere uygulandı ve herhangi bir yan etki meydana gelmedi. Bu aşamada 200-250 gönüllüye uygulanacak inaktif aşının Faz-3 çalışmalarına nisan ayının sonunda geçilmesi öngörülüyor.

YERLİ AŞIDA SON DURUM NEDİR?

Yerli aşıyla ilgili önemli bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'deki 7 Covid-19 aşı çalışmasında ilerleme kaydedildiğini, 3'ünün insan uygulamalarına başlandığını açıkladı.

Yerli aşı çalışmaları hız kesmeden devam ederken Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, umut vadeden bir açıklamada bulundu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşının Faz-2, ikinci doz aşılama çalışmasının gönüllülerde bugün tamamlanacağını açıkladı.

ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ERAGEM) koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen inaktif aşı adayının faz-2 çalışmaları kapsamında ikinci dozu, İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezinde (İKUM) son gönüllülere bugün uygulanacak.

Açıklamada aday aşının faz-2 gönüllüsünün açıklamalarına da yer verildi. Gönüllü, ilk dozda hiçbir yan etki görülmediğini belirterek aşı çalışmasına katılmaktan mutlu olduğunu belirtti.

"İKİNCİ DOZLANMALAR TAMAMLANMIŞ OLACAK"

Üç hafta sürecek değerlendirmelerin ardından nisan sonu gibi faz-2 çalışmasının sona ereceğini belirten Çalış, ''Bilindiği gibi faz-2 aşamasını 250 gönüllü üzerinde gerçekleştirmekteyiz. Erciyes Üniversitemiz tarafından geliştirdiğimiz yerli aşımızın 10 Şubat 2021 tarihi ile faz-2 aşamasına geçmiştik. Bugün itibarıyla da ikinci dozlamalar tamamlanmış olacak.'' dedi.

Çalış, faz-2 aşamasında özellikle etkinlik ile ilgili veriler ortaya çıkacağını söyleyerek, ''Etkinliği araştırmacılarımız birinci dozlama uygulamasından itibaren takip ediyorlar. İkinci dozlamadan iki veya üç hafta sonra gönüllülerden aldığımız kan örneklerindeki antikor oluşumu ve diğer parametrelere bakılarak etkinliği ortaya koymuş olacağız. Şu ana kadar etkinliğin iyi olduğunu düşünüyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Faz-2 aşamasının ikinci dozlamasının 2-3 üç hafta içerisinde etkinliği ortaya konulduktan sonra faz-2 aşamasının sonuçlarını Sağlık Bakanlığına bildireceklerini ve raporlayacaklarını belirten Çalış, nisan ayının sonunda faz-3 aşamasına geçilebileceğini aktardı.