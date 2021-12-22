Yerli aşı randevu ekranı: Turkovac randevusu nasıl, nereden alınır?

Yerli aşı randevu ekranı: Turkovac randevusu nasıl, nereden alınır?

Yerli koronavirüs aşısı Turkovac, acil kullanım onayını aldı. Turkovac aşısı olmak isteyenler, randevu detaylarını araştırıyor. Peki yerli aşı Turkovac randevusu nasıl ve nereden alınır?

Türkiye'nin koronavirüse karşı geliştirdiği yerli aşısı Turkovac, acik kullanım onayını aldı.

Çin aşısı Sinovac ve Alman aşısı Biontech'in ardından Türk aşısı seçeneği de vatandaşların hizmetine sunulacak.

Daha önce gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, 'enabiz.gov.tr' sitesinden alınıyordu. Başvurular, e-Nabız mobil uygulamasına eklenen 'Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol' bölümünden de alınmaya başlanmıştı.

Bakan Koca, gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastaneleri olmak üzere yıl bitmeden yaygın kullanımın başlayacağını da söyledi.

Peki, yerli aşı Turkovac nasıl olunur? Yerli aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar...

YERLİ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Başvuru yapmak için öncelikle e-Nabız resmi sitesi veya mobil uygulamasına giriş yapınız. (enabiz.gov.tr)

Ana sayfaya eklenen "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" bölümüne tıklayarak "TURKOVAC" veya "3. DOZ TURKOVAC" seçeneklerinden birini seçiniz.

Gönüllü olma başvurunuz otomatik olarak sisteme kaydedilip incelemeye alınacaktır. Değerlendirmeler sonucunda katılımınız uygun görülürse, e-Nabız profilinizde kayıtlı iletişim bilgileriniz üzerinden size dönüş sağlanacaktır.