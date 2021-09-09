Yerli aşı TURKOVAC ne zaman çıkacak? Bakan Koca'dan 'yerli aşı' müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC'ın üretim tarihi ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Peki yerli aşı TURKOVAC ne zaman çıkacak? İşte Bakan Koca'nın 'yerli aşı' açıklaması...

Aşı tercihini TURKOVAC'tan yana kullanmak isteyen kişilerin gündeminde ''Yerli aşı ne zaman çıkacak?'' sorusu yer alıyordu.

Milyonlarca vatandaş, yerli aşı TURKOVAC'ın üretim tarihini merak ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama geldi.

Aşılama ve hatırlatma dozu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, TURKOVAC yerli aşının üretim tarihini duyurdu.

Bu açıklamaların ardından yerli aşı TURKOVAC'ın ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Peki yerli aşı TURKOVAC ne zaman, hangi tarihte çıkacak? İşte Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması…

YERLİ AŞI TURKOVAC NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs gündemine ilişkin değerlendirmeler yapmak üzere kameraların karşısına geçti.

Salgının seyri ve aşı kampanyasındaki son duruma ilişkin birçok konuda açıklamalarda bulunan Koca, yeni bir müjde verdi.

Milli imkanlarla üretilen yerli aşı TURKOVAC'ın onay alma aşamasına geldiğini duyuran Bakan Koca,"Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz.'' ifadelerini kullandı.





TURKOVAC NEDİR, NE DEMEK?

Yerli aşının adı TURCO ve VAC kelimelerinin birleşimiyle tasarlandı. İngilizce aşı anlamına gelen "vaccine" sözcüğünden "VAC" hecesi ve bazı dillerde Türk kelimesinin karşılığı olan "TURCO" sözcüğü birleştirilerek TURKOVAC ismi oluşturuldu.