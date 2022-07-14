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    Yeşil çayı soğuk içmenin etkisi!

    Genellikle sıcak olarak tüketilen yeşil çay, sıcak yaz günlerinde serinletici bir lezzete dönüşebilir! Hem de daha faydalı haliyle...
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 17:01
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    Yeşil çayı soğuk içmenin etkisi!

    Ödem, fazla kilo, yağlar...

    Yeşil çayın en etkili olduğu konular arasında zayıflama yer alıyor.

    Metabolizma hızlandırıcı öve yağ yakıcı özelliği ile yıllardır kullanılan yeşil çay, özellikle yaz aylarında kilo vermek isteyenlerin favori içeceğine dönüşüyor.

    Buzlu yeşil çayın faydası

    Hem iştah bastıcırıcı, hem yağ eritici, hem de sağlıklı bir ara öğün seçeneği bile sayılabilecek yeşil çay, soğuk haliyle de beslenme rutinlerinin vazgeçilmesi olacak.

    En ideal kilo verme çayı olarak bilinen yeşil çayın buzlu hali, diğerlerine nazaran yudumlanması daha kolay bir içecektir.

    0 kalori içeren buzlu yeşil çay ile metabolizmanızı son derece hızlandırabilirsiniz.

    Yeşil çayı soğuk içmenin etkisi! #1


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