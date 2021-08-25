Yeşil çayın 5 büyük faydası

Topikal olarak uygulandığında veya ağızdan tüketildiğinde birçok fayda sağlayan yeşil çayın hafıza, cilt ve kalp sağlığı üzerindeki 5 büyük etkisini derledik.

Yeşil çay, dünyada tüketilen en popüler içeceklerden biridir ve binlerce yıldır kullanılmaktadır. Yeşil çayın düzenli olarak içilmesinin birçok sağlık yararı sağladığı bilinmektedir.

Yeşil çay, içerdiği kateşinlerle özellikle kalp ve damar sağlığı için oldukça faydalı bir içecek olarak görülmektedir.

İşte yeşil çayın 5 potansiyel faydası:

BEYİN İŞLEYİŞİNİ GELİŞTİRİR

Yeşil çayın ana bileşenlerinden biri kafeindir. Kafein, uykulu hissettiren adenosin adı verilen beyindeki kimyasal bir haberciyi bloke edebilir. Adenozini bloke etmek uyuşukluğu önleyebilir, bu yüzden birçok insan uyanık ve zihinsel olarak keskin kalmak için kafein kullanır.

Beyindeki aşırı adenozin üretimi, Alzheimer ve Parkinson gibi bilişsel durumlarla da bağlantılıdır. Araştırmalar, düzenli kafein tüketiminin bu hastalıkları geliştirme riskini azaltabileceğini göstermektedir.

Yeşil çaydaki kafein miktarı kahvedekinden çok daha düşüktür, bu nedenle sinirlilik gibi hoş olmayan yan etkiler olmadan kafeinin faydalarını elde elde etmeye imkan tanır.

Yeşil çay ayrıca stresi azaltmaya ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olduğu tespit edilen L-theanine adlı bir amino asit içerir. Araştırmalar, kafein ve L-theanine kombinasyonunun, hafızayı ve dikkati güçlendirerek ve kaygıyı azaltarak beyin fonksiyonunu iyileştirdiğini gösteriyor.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Kateşin, yeşil çayın önemli bir bileşenidir. Kateşinler, antioksidan, antiinflamatuar (iltihap önleyici) ve antihipertansif (tansiyon düşürücü) etkileri olan doğal antioksidanlardır. Kolesterolün vücuda emilimini azaltarak kolesterol seviyelerini düşürürler.

10 yıl boyunca günde ortalama iki fincan yeşil çay içmenin LDL kolesterol düzeylerinde önemli düşüşler sağladığı, çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir. LDL kolesterol, kötü kolesterol olarak da bilinir, çünkü atardamarlarınızda plak oluşumuna neden olarak kalp krizi veya felç geçirme riskinizi artırır.

Bazı klinik araştırmalar, yeşil çay içmenin veya yeşil çay özleri kullanmanın toplam kolesterolü, LDL kolesterolü düşürdüğünü ve HDL kolesterolü (iyi kolesterol) artırdığını gösteriyor. Bunun nasıl olduğu tam olarak bilinmese de teori şudur: Yeşil çayın bir bileşiği olan epigallocatechin gallate (ECGC), kolesterolü düzenlemeye yardımcı olan safra asitlerinin dolaşımını etkiler.

CİLT YAŞLANMASINI ÖNLER

Yeşil çay içmenin veya topikal olarak kullanmanın cildiniz için birçok faydası vardır.

Yeşil çay, cilt onarım özellikleri olan epigallocatechin gallate (EGCG) adı verilen bir mikro besin içerir. Bazı araştırmalar, EGCG'nin güneş hasarını önlemeye yardımcı olan antioksidanlar içerdiğini gösteriyor. Ayrıca cildin nemini, nem tutmasını artırır ve kırışıklık oluşumunu önler.

Yeşil çayın ayrıca yaşlanma karşıtı özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. 2005 yılında yapılan küçük bir araştırma, oral takviyeleri kullanmanın ve topikal olarak yeşil çay uygulamasının 8 hafta boyunca yaşlanan cilt üzerindeki etkilerini inceledi. Araştırmacılar, katılımcılarda topikal ve oral olarak yeşil çay kullanma kombinasyonunun cildin elastikiyetinde bir iyileşme sağladığını bulmuşlardır.

Yeşil çayda bulunan bir polifenol olan kateşin, topikal olarak kullanıldığında iltihaplı cildi yatıştırmaya da yardımcı olur.

KALBİ SAĞLIKLI TUTAR

Yeşil çayın, kalp hastalıklarına neden olan risk faktörlerini azaltarak kalp sağlığında rol oynadığı bulunmuştur.

Araştırmalar yeşil çay tüketmenin, tansiyonu önemli ölçüde düşürdüğünü gösteriyor. 2006 yılında yapılan büyük bir araştırma, günde altı veya daha fazla fincan yeşil çay tüketen kişilerin, haftada bir bardaktan daha az tüketenlere kıyasla, tip 2 diyabet geliştirme olasılığının yüzde 33 daha az olduğunu gösterdi.

Ayrıca, 2020'de yayınlanan çok büyük ve uzun vadeli bir çalışma, kalp hastalığı öyküsü olmayan iki grubu izledi. Birinci grup haftada üç defadan fazla yeşil çay içenlerden, ikinci grup ise hiç yeşil çay içmemiş veya içmeyi alışkanlık haline getirmiş kişilerden oluşuyordu. Araştırmanın başlamasından yaklaşık 7 yıl sonra yapılan bir takipte, düzenli olarak çay içenlerin, ortalama 50 yaşında, içmeyenlere göre 1.4 yıl daha fazla koroner arter hastalığına sahip olma riskinin yüksek olduğunu buldular.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Yeşil çay ayrıca kemiklerinizi sağlıklı ve güçlü tutmanıza yardımcı olur. Araştırmalar, kemiklerinizi zayıflatan ve kırılmaya daha yatkın hale getiren bir durum olan osteoporozun tedavisine ve önlenmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Çay yaprakları, osteoporozu yavaşlatabilecek florür ve ayrıca flavonoidler ve fitoöstrojenler gibi faydalı bileşikler içerir. Flavonoidler ve fitoöstrojenler, kemik oluşumunu güçlendirebilen ve kemik dokusunun parçalanmasını önleyebilen bitki kimyasallarıdır.

2017 yılında yapılan bir çalışmada, zayıf kemikleri ve düşük kemik kütlesi olan 171 postmenopozal kadın dört gruba ayrıldı. Çalışmanın sonuçları, yeşil çaydan elde edilen bileşikler verilen bir grup kadının kemik sağlığında kayda değer bir iyileşme yaşadığını gösterdi.