Yoga selamı: Namaste nedir ve ne anlama gelir?

Yoga selamı: Namaste nedir ve ne anlama gelir?

Meditasyon ve yoga sırasında sıklıkla kullanılan Namaste kelimesi, merhaba ve hoşçakal anlamlarını taşıyan bir selamdır.

Son dönemlerde yoga ile gündeme gelen “Namaste” nispeten çok fazla bilinmeyen bir kelimedir, çünkü çok uzak topraklardan gelmektedir.

Hem merhaba hem de hoşçakal anlamında kullanılır.

Bu kelime Hinduizm’den gelmektedir ve karşılığı olan dil Sanskritçe’dir. Bu, Hinduizm dinine inanan kişiler için kutsal sayılan dillerden biridir.

NAMASTE NE DEMEK?

Namastenin kelime anlamı ise "içimdeki tanrı içindeki tanrıyı selamlar"dır.

Namaste kelimesinde insanın içinde tanrının bir parçası olduğuna inanılmaktadır. Bunun içinde insanın kutsal yanlarını selamlamak ve onu ulaşabileceği en yüksek mertebelere ulaştırmayı amaçlamaktadır.

Bu kelime mudra olarak bilinen belirli bir jestle kullanılır. Namaste dediğiniz zaman avuç içlerinizi göğsünüzün hemen önüne birleştirirsiniz.

YOGADA NAMASTE

Namaste her ne kadar yoga sınıfının sona erdiğini söylese de bu kelimenin anlamıyla yoga felsefesi şekillenmektedir.

Kendimizi ve içinde yaşadığımız dünyayı duyduğumuz saygıyı göstermenin ve onurlandırmaktır ‘Namaste’.

Bu an bizi kendi yaşadığımız dünyadan, kültürümüzden ve hatta konuştuğumuz dilin ötesine götürerek beden ve zihnimizi birbirine bağlayan ve kendimiz ile dünyayı daha derinden görmemizi sağlayan andır.