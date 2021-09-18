Yoğun bakım hastasından çağrı: Aşınızı ertelemeyin

Yoğun bakımda zorlu bir tedavi süreci yaşayan 40 yaşındaki adam, kendisinin ihmalkarlık yaptığını belirterek herkese aşı olma çağrısında bulundu.

Kocaeli’de koronavirüse yakalanan mali müşavir Fevzi Yıldırım (40), 5 gün sonra durumunun ağırlaşması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

17 gün boyunca hastanede yatan Yıldırım’ın tedavisi 8 gündür ise yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

"BUGÜN, YARIN GİDERİM DİYE ERTELEDİM"

Mart ayından beri aşı olmayı ertelediğini söyleyen Yıldırım, aşı olan eşinin hastalığı ayakta atlattığını söyledi.

Aşı olmadığı için pişmanlık yaşadığını ifade eden Yıldırım, “Normalde aşı takvimine göre mart ayında aşı çıktı. Ama ben bugün giderim, yarın giderim diyerek hep erteledim. Aşı olmadım. Daha sonra eşim temmuz ayında bir doz BioNTech aşısı oldu, ben yine olmadım. Eşim, ağustos ayının sonunda koronavirüse yakalandı, ayakta atlattı. Ben muhtemelen eşimden kaptım ama belirtileri 6 gün sonra ortaya çıktı. İlk önce terleme belirtisi oldu. Sağlık kuruluşuna gelmeyi de 4-5 gün geciktirmiş oldum. Bu süreçte hastalık ilerleyip ciğerlerime inmiş. Dolayısıyla durumum ağırlaştı.” dedi.

“SANİYE BİLE GEÇMEDEN AŞINIZI OLUN"

Aşı olmayan vatandaşlara seslenen Yıldırım, “Aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyorum. Buradan herkese ısrarla sesleniyorum. Aşı olun, sevdiklerinizi ve kendinizi koruyun. İnsan bir nefes almanın ne kadar önemli olduğunu anlıyor. Dünya malı olsun, başka bir şey olsun, hiçbir önemi yok. Sağlıklı bir nefes alabilmek o kadar önemliymiş ki ben bunun kıymetini bir kez daha anladım. İnsanlara tavsiyem, mutlaka aşı olsunlar ve belirtileri görünce hemen sağlık kuruluşuna başvursunlar. Benim yaptığım hatayı yapmasınlar. Benimkisi sadece ihmalkarlık oldu. En kısa sürede, en yakın zamanda, bir saniye bile geçirmeden mutlaka aşı olun.” diye konuştu.

Tedavisi yoğun bakımda süren korona hastasından 'Aşı olun' çağrısı