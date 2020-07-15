Yoğun bakım ünitesi kritik hastalarda hayati önem taşıyor

Yoğun bakım ünitelerinde hayati risk taşıyan hastalar, 24 saat gözlemleniyor, ileri teknoloji makinelerle müdahale ediliyor ve yaşam destek üniteleri ile hayata bağlanıyor.

Hastanelerde operasyon sonrası yakın takip isteyen ve suni solumun cihazına ihtiyaç duyanların yatırıldığı yoğun bakım ünitesinin varlığından hepimiz haberdarız. Ama içindeki uygulamalar ve burada yatan hastaların yakınlarının duyguları konusundaki bilgimiz yeterli olmayabilir.

YOĞUN BAKIM, HASTANENİN EN AZ BİLİNEN BÖLÜMLERİNDEN

Yoğun bakım ünitesi, hastanelerin en az bilinen bölümlerinden birisini oluşturuyor. Genellikle kritik hastaların ya da ameliyat sonrası bakım gerektiren vakaların bulunduğu bir alan olarak tanınıyor. Yaşanan tablonun ağırlığından, çoğunlukla insanlar kendilerini bu alana uzak hissediyor.

AMELİYATA GİREN HASTA İÇİN GEREKEBİLİR

Uzun süren ve zorlu ameliyatlardan sonra hastanın daha iyi bakılması amacı ile yoğun bakım seçeneği hazırda tutuluyor.

Ameliyata giren hastanın eğer solunum sıkıntısı varsa, anestezi doktoru kendisini muayene edip “ameliyat sonrası yoğun bakıma gereksinim duyulabilir” notu vediyse, o hastanın ameliyat edilebilmesi için yoğun bakımda yer açılması bekleniyor.

HASTA SOLUNUMUNU TEK BAŞINA SÜRDÜREMEZSE

Hastanın sağlık sorunları artıp, kendi başına solunumunu sürdürememesi halinde, destek olması amacı ile yoğun bakım devreye geçiyor.

HASTANIN BİLİNCİ KAPALI İSE

Yoğun bakımda yatan hastaların bir kısmının bilinci kapalı, makinaya bağlı şekilde uyutulabilirken, bir kısmı da kendinde olabiliyor.

İYİLEŞME SÜRECİNİ HIZLANDIRABİLİR

Yoğun bakım, hastalara medikal tedavinin uygulandığı, hastanın dinlendirildiği, iyileşme sürecinin hızlandırıldığı bir bölüm olarak da dikkat çekiyor. Bazen de yapılabileceklerin bittiği bir hastanın, acı çekmesini önleyici tedbirler alındığı bir ortama dönüşebiliyor.

HASTA YAKINLARI İÇİN DE SANCILI BİR SÜREÇ

Her ne amaçla ihtiyaç duyulursa duyulsun yoğun bakım süreci; hasta yakınları için sancılı bir bekleyişin tanımı aynı zamanda.

Duygularını dile getiren hasta yakınları, içeride hastalarına çok iyi bakıldığını bilseler ve acı çekmediğine emin olsalar bile hastalarından ayrı olmanın yarattığı yoksunluk duygusunun önüne geçemediklerini ifade ediyor.

SADECE TEDAVİ DEĞİL BAKIM DA YAPILIYOR

Yoğun bakımda hastaların tedavisinin yapılmasının yanı sıra aynı zamanda temizlikleri ve bakımları da üstleniliyor. Bakteri ürememesi için burada soğuk bir ortam sağlanıyor. Hastalar, yatak yarası olmaması için en az 5 yastıkla, periyodik olarak vücutlarına farklı pozisyonlar verdirilerek yatırılıyor. Vücutları düzenli olarak kremleniyor.

KORONAVİRÜS BULAŞMASIN DİYE ÖNLEM ALINIYOR

Pandemi öncesinde, günün belirli saatlerinde, gerekli tedbirler alınarak, bir kişi, iki dakika süreyle hastasını ziyaret edebiliyorken, günümüzde yoğun bakımlarda ziyaret yasağı var.

Sağlık Bakanlığı’nın hastanelere gönderdiği genelge gereği, koronavirüs bulaştırma riskini önlemek amacıyla ziyaretler kesinlikle yasaklanmış durumda.

TELEFON AÇARAK BİLGİ ALMAK MÜMKÜN

Ancak hasta yakınlarından bir kişi, belirtilen saatler arasında her gün bir kez telefonla arayarak hastası hakkında bilgi alabiliyor. Bazı merkezlerde telekonferans yapma olanağı da tanınıyor.

YOĞUN BAKIM DOKTORLARININ İŞİ ZOR

Yoğum bakım ünitesinde yatan hastaların durumlarının ağır olması, çoğunun hayati tehlikesinin bulunması ve uzun sürelerde uyandırılamaması durumları; yakınların üzerinde hassas bir psikoloji bırakıyor.

Hasta yakınları, sürekli bilgi sahibi olmak ve hastalarını görmek isteği taşıyor. Görevleri oldukça ağır olan yoğun bakımdan sorumlu doktorlar da hasta yakınlarına bilgi vermek için önemli bir zaman ayırarak, manevi bir yükü omuzlanmak zorunda kalıyor.