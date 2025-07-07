Yorgunluk sandığınız şey tiroid bozukluğu olabilir! Bu belirtilere dikkat...

Dinlenmenize rağmen geçmeyen sürekli yorgunluğunuzun sebebi tiroid olabilir...

Modern yaşam maruz kalınan durumlardan kaynaklı stresi kaçınılmaz bir hale getirdi. Bazı zamanlarda dinlenilmesine rağmen geçmeyen kronik yorgunluk, sadece uyku düzeni ve veya stres ile ilgili olmayabilir. Tiroid bozuklukları sessiz belirtilerle ilerlediği için birçok insanın yaşam kalitesini de düşürüyor.

İlk zamanlarda sürekli yorgunluk hissi ile başlayan bu süreç; kilo değişiklikleri, ruh hali dengesizlikleri, adet düzensizlikleri ve cilt sorunları gibi gözle görülür değişimlerle daha ciddi bir tabloya dönüşüyor. Tiroid bezinin sağlığı, beden dengesindeki önemiyle öne çıkıyor.

TİROİD BEZİ NE İŞE YARAR?

Tiroid, boyunda adem elmasının hemen alt kısmında yer alan küçük, kelebek şekilli bir bezdir. Bu bez vücudun enerji üretimi ve metabolizma hızını belirleyen T3 ve T4 hormonlarını üretir.

alp ritmi, sindirim sistemi, sinir sistemi ve üreme fonksiyonları gibi birçok hayati sistemi bu hormonlar doğrudan etkiler. Tiroid bezinin az ya da çok çalışması vücuttaki dengeyi alt üst edebilir.

TİROİD BOZUKLUKLARI VE BELİRTİLERİ

Tiroid iki temel rahatsızlık olarak sorun yaratır:

Tiroid hormonlarının az salgılanması hipotiroidizme sebep olur.

Tiroid hormonlarının fazla salgılanması ise hipertiroidizme neden olur.

GÖRMEZDEN GELİNEN BELİRTİLER

1. Geçmeyen yorgunluk:

Dinlenmeye rağmen yorgunluğun geçmemesi, hipotiroidizmin en yaygın belirtilerin biridir. Yavaş metabolizma gün içinde enerji kaybına neden olur.

2. Kilo artışı veya ani zayıflama:

Herhangi bir diyet yapmadan kilo alanlar hipotiroidi, hızlı kilo kaybı yaşayanlar ise hipertiroidi riski taşıyor olabilir. Tiroidin çalışma performansı metabolik hızını ciddi şekilde etkiler.

3. Soğuk ve sıcağa karşı aşırı hassasiyet:

Hipotiroidi yaşayan bireyler soğuk havalara karşı daha duyarlıyken, hipertiroidi olan kişiler normal koşullarda dahi terleme, sıcak basması gibi şikayetlerde bulunur.

4. Saçlarda dökülme ve cilt kuruluğu:

Cildin pul pul dökülmesi, kuru bir yapıda olması, saçlarda cansız görünüm ve kaşlarda seyrelme gibi işaretler de tiroid hormonu dengesizliğine işaret eder. Hücresel yenilenme süreci bu hormonlara bağlı olarak yavaşlama durumu gösterir.

5. Ruh halinde değişimler ve zihinsel karışıklık:

Depresyon, unutkanlık, motivasyon kaybına hipotiroididen kaynaklanırken, gerginlik, huzursuzluk ve anksiyeteye de hipertiroididen kaynaklanabilir. Beyin sisi ise her iki rahatsızlıkta da yaygın olarak gözlemlenir.

6. Düzensiz adetler ve doğurganlık problemleri:

Tiroid hormonları, üreme hormonlarını direkt etkiler. Bundan dolayı adet düzensizlikleri, aşırı kanamalar ve gebe kalamama gibi durumlar yaşanabilir.

7. Boyun şişliği (Guatr):

Boynun taban kısmında gözle fark edilecek şekilde şişlik veya dolgunluk fark edildiğinde muhakkak doktor tarafından değerlendirme gerekir. Bu belirti tiroid bezinin büyüdüğünü gösterebilir.