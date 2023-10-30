Yozgat Şehir Hastanesi'nde başarılı operasyon! Yaşlı kadından 15 santimlik kitle çıkarıldı... Türkiye’nin ilk Şehir Hastanesi'nde 65 yaşındaki hastanın karnında 15 santimlik kitle tespit edildi. Yapılan ameliyat ile kitle başarılı bir şekilde alındı.

İHA

Türkiye'de şehir hastaneleri adından sıkça bahsettiriyor...

Başarılı çalışmalarına devam eden şehir hastanesi bir yeni çalışmaya daha imza attı.

Yozgat Şehir Hastanesi genel cerrahi servisine karın ağrısı şikayetiyle başvuran hastada yapılan incelemeler sonucunda batın bölgesinde kitle olduğu tespit edildi.

"Ameliyat kitlenin büyüklüğü nedeniyle risk taşıyordu"

Kitlenin büyüklüğünün hastada büyük rahatsızlık oluşturduğunu ve acilen ameliyat edilmesinin kararının verildiğini ifade eden Op. Dr. Efe Karayiğen, “Ultrasonda yaklaşık 12-15 santimetre büyüklüğünde kitlenin karın bölgesinde oluştuğunu ve bu kitle bölgenin içini doldurarak geniş bir yer tuttuğunu tespit ettik.

Detaylı bir inceleme başlattık. Hastamıza bilgisini vererek acilen ameliyat olması gerektiğini söyledik. Ameliyat kitlenin büyüklüğü nedeniyle risk taşıyordu. Ameliyatımız bir buçuk saat sürdü.

Bir balonu andıran kitlenin büyüklüğü 15 cm. Bu büyüklük ve kitlenin şekli az rastlanan türden. Başarılı geçen ameliyatımızda herhangi bir organa zarar vermeden cerrahi operasyonu tamamladık. 2 gün hastanemizde takip ettikten sonra taburcu edeceğiz.” dedi.

"Başarılı ameliyatlarımıza bir yenisini daha ekledi kendisini tebrik ediyorum"

Genel Cerrahi doktorunun göreve yeni başladığını ve başarılı ameliyatlarının devam ettiğini söyleyen Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, hastayı ziyaretinde geçmiş olsun dileklerini ileterek “Hastamızın ameliyatı sonrasında durumunun çok iyi olduğunu gördüm. Kendisine büyük geçmiş olsun diyorum. Taburcu olduktan sonra da takibini yapacağız. Genel Cerrahi hekimimiz Op.Dr. Efe Karayiğen, hastanemizde başarılı ameliyatlarımıza bir yenisini daha ekledi, kendisini tebrik ediyorum. Yozgat’ta sağlık hizmetleri konusunda en iyi hizmeti vermek için çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)