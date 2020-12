Yüksek ateş kaç derecedir, belirtileri nelerdir? Ateş nasıl düşürülür?

2021 yılında, yüksek ateş kaç derecedir, ateş kaç olmalı gibi sorular en çok merak edilen ve araştırılan konular arasına girdi. Koronavirüsün en yaygın belirtisi olan yüksek ateş kaç derecedir?

Günlük hayatımızda yaşanabilecek enfeksiyon, iltihap ya da mevsimsel hastalıkların en önemli belirtisi olarak görülen yüksek ateş, son 1 yılda binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsün en riskli belirtisidir.

Bu nedenle ateş ve vücut ısısı hakkında 2020 yılında sıkça araştırma yapılmıştır.

Yetişkin ve bebeklerde farklılık gösteren ideal vücut ısısı nasıl olmalıdır, yüksek ateş belirtileri nelerdir, işte detaylar..

ATEŞ NEDİR?

Ateş, vücudun hem küçük hem de ciddi enfeksiyon ve diğer hastalıklara karşı normal ve sağlıklı reaksiyonudur. Vücudun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olur. Ateş bir semptomdur, bir hastalık değildir.

Vücut ısımızı beyinde bulunan hipotalamus bölgesi ayarlamaktadır. Bu bölge vücut ısısını yükselttiğinde yüksek ateş meydana gelir. Bu durumda vücutta üşüme veya vücut ısısını yükseltebilmek için titreme meydana gelir. Bunun sonucunda vücut ısısı da yükselir.

NORMAL VÜCUT SICAKLIĞI KAÇ DERECE OLMALI?

İnsan vücudunun normal sıcaklığının 37⁰C olduğu bilinmektedir. Ancak her vücut ve bünyenin farklı olabileceği unutulmamalıdır. Yaşınız, hareket durumunuz ve beslenme şekliniz gibi etmenler de ateşi etkileyebilmektedir. Bu yüzden bir iki derecelik fark çok fazla önemsenmemelidir. Sağlıklı bir bireyin vücudunda gün içinde en fazla 0.5 derecelik bir fark görülmektedir.

YÜKSEK ATEŞ KAÇ DERECEDİR?

Yetişkinler için yüksek ateş değerleri:

– Rektal ya da kulaktan ölçüm: 38 C ve üzeri

– Ağızdan ölçüm: 37,8 C ve üzeri

– Koltuk altından ölçüm: 37,2 C ve üzeri

Çocuklar için yüksek ateş değerleri:

– Rektal ya da kulaktan ölçüm: 38,1 C ve üzeri

– Ağızdan ölçüm: 37,6 C ve üzeri

– Koltuk altından ölçüm: 37,4 C ve üzeri

YÜKSEK ATEŞ BELİRTİLERİ

Bireyin yüksek ateşine aslen neyin sebep olduğuna bağlı olarak aynı zamanda bir takım ek belirti ve semptomlar görülebilir.

Yüksek ateşin diğer belirtileri arasında baş ağrısı, dehidrasyon yani susuzluk, genel anlamda zayıflık, i̇ştah kaybı, kas ağrıları, sinirlilik, terleme ve titreme bulunmaktadır.

EVDE ATEŞ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

1- Bol Bol Su İçmek: Enfeksiyon hastalarının çok sıvı kaybetmesinden kaynaklı olarak sıvı kaybetmesini önlemek için gün içinde içilen normal su miktarında da fazla su tüketilmesi tavsiye edilir.

2- Hava Almak: Yüksek ateş kişilerde üşümeye neden olmaktadır. Bundan dolayı ateşi çıkan kişi kat kat giyinmek isteyerek ısınmak ister. Bu durum vücut ısısının artmasına neden olarak ateşin düşmesine engel olmaktadır. Bundan dolayı yaşam alanında hava sirkülasyonu olması, daha hafif ve rahat bir şeyler giyerek çok soğuk olmamakla birlikte serin yerlerde kalınması gerekmektedir.

3- Ilık Duş: Ateşin düşmesi için soğuk duş doğru kabul edilse de yanlış bir tutumdur. Vücut ısısının düşmesi için ılık su ile duş alınması tavsiye edilir.

4- Islak Havlu: Vücut ısısının düşmesi için ıslak havlu veya bezi koltuk altı, alın ve esneye koyarak ateşin düşmesi hızlandırılabilir.

5- Sirkeli Su: En yaygın bilinen ateş düşürme yöntemlerinden biri de sirkeli su ile müdahaledir. Sirkeli ılık su ile ıslatılan bez alın ve ense bölgesine koyarak vücut ısısı düşürülmeye çalışılabilir.