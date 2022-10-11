Yüksek kolesterol ciddi kalp ve damar hastalıklarına neden olan en büyük faktörlerden biridir. Ancak, yüksek kötü kolesterolü önlemek ve iyi kolesterolü yükseltmek için çeşitli yöntemler vardır...

Kolesterol vücutta tüm dokularda doğal olarak bulunan bir maddedir ve sterol sınıfına aittir. Kolesterolün varlığı birçok farklı vücut işlevi için önemlidir. Hücre zarlarına esneklik kazandırarak akışkanlıklarını düzenler. Kolesterolden ayrıca safra tuzları, bazı erkek ve kadın hormonları ve D vitamini de üretilir.

Ancak kolesterolün yüksek olması kalp ve damar sistemi için zararlıdır. Ayrıca iyi kolesterol HDL ve kötü kolesterol LDL vardır.

Kolesterol, lipoproteinleri oluşturan diğer maddelere bağlı olarak kanda dolaşır. Kötü kolesterol olarak bilinen LDL'ler kolesterolü dokulara taşır, bu nedenle fazlalığı atardamarlarda kolesterol birikmesine yol açarak plaklara neden olur ve kalp ve damar hastalıklarını tetikler. Bu nedenle LDL, kötü kolesterol olarak bilinir.

İyi kolesterol olarak bilinen HDL'ler ise kolesterolün ters taşınmasından, dokulardan karaciğere taşınmasından sorumlu oldukları için iyi kolesterol olarak adlandırılır.

Yüksek kolesterolü önlemek için 10 ipucu

Sağlıklı kalabilmek için toplam kolesterol değerlerinin 200 mg/dl'yi geçmemesi gerekmektedir. Kolesterol artışını önlemek için çeşitli yollar vardır.

İşte yüksek kolesterolü önlemek için 10 ipucu.

Kolesterolden zengin gıdaları azaltın

Sosis ve salam gibi işlenmiş etler, sakatat ve yağlı etler gibi kolesterolden zengin gıdaların tüketimini azaltarak, meyve, sebze ve baklagillerden zengin dengeli bir diyet uygulayın. Bu, yüksek kolesterolün başlamasını önlemenin ilk adımıdır.

Çoklu doymamış yağları tercih edin

Kolesterolü yükselttiği için doymuş yağların (sosis, yağlı etler, tereyağı, peynir, palm yağı vb.) tüketimini azaltın ve çoklu doymamış balık yağları, sızma zeytinyağı, kuru yemişler ve keten tohumu yağı gibi yağların alımını artırın.

Kilo verin

Obez veya aşırı kilolu olanlarda kilo vermenin kandaki kolesterol seviyesini düşürdüğü ve sonuç olarak atardamarlarda kolesterol birikmesini önlediği çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir.

Diyet lifi alımınızı artırın

Yüksek düzeyde kötü kolesterolü önlemek için başka bir ipucu, günlük kepekli ekmek, bol sebze ve bakliyat yiyerek lif tüketimini artırmaktır. Beta glukanlar açısından zengin yulaf tüketimi kolesterol seviyelerini düşürmek için özellikle önerilir.

Yeşil çay tüketin

Yeşil çay tüketimi, toplam kolesterol ve kötü kolesterol seviyelerini önemli ölçüde düşürme özelliğine sahiptir.

Fiziksel aktivite uygulayın

Düzenli fiziksel aktivitenin iyi kolesterol HDL seviyelerini yükseltmeye yardımcı olduğu, böylece kötü kolesterol seviyelerini önlediği ve kalp ve damar hastalıkları riskini azalttığı gösterilmiştir.

Sigara içmeyin

Sigarayı bırakmak, iyi kolesterol HDL etkisini engellediği ve ayrıca solunum problemleri ve artan kanser riski gibi çok sayıda başka sağlık sorununu ortadan kaldırdığı için yüksek kolesterol ile ilgili sorunları önlemenin başka bir yöntemidir.

Kakao tüketin

Araştırmalar, düzenli kakao tüketiminin HDL kolesterol düzeylerinde bir artış ve LDL kolesterol düzeylerinde bir azalma yarattığını gösteriyor. Kakao tüketimi çikolata ile artırılabilir, ancak en az yüzde 70 kako içeren bitter çikolatalar tercih edilmelidir.

Alkol tüketmeyin

Alkol tüketimi LDL kolesterol seviyelerini artırır. Bu nedenle, alkollü içeceklerin tüketimi kalp ve damar sistemi için bir risk faktörüdür.

Stresten kaçınmak

Stresli bir yaşam sürmek, hazır yemek veya fast food gibi yağlı yiyeceklerin aşırı alımına yol açabilir ve bu da yüksek kolesterol seviyelerini tetikleyebilir. Bu nedenle, mümkün olduğunca stresli durumlardan kaçınmak iyidir.