Yüksek kolesterolün dikkat edilmesi gereken ilk belirtileri

Kolesterol vücudumuz için gerekli bir maddedir ancak çok fazla olduğunda felç veya kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. İşte dikkat edilmesi gereken ilk belirtiler.

Yüksek kolesterol seviyeleri, "kötü kolesterol" olarak adlandırılan düşük yoğunluklu lipoproteinin (LDL) kan damarlarında birikmesi ve kanın atardamarlardan akmasını zorlaştırmasına neden olur. Bu da karıncalanmaya, uyuşmaya ve uzuvlarda soğukluğa neden olabilir.

Yüksek kolesterolün nedenleri genetik, sağlıksız beslenme ve kötü yaşam tarzı alışkanlıklarıdır.

Kolesterol seviyelerini kontrol ettirmek, herkesin yapması gereken bir şeydir. Özellikle 20 yaşından itibaren, kardiyovasküler hastalık riskiniz düşükse, her 5 yılda bir kolesterol kontrol ettirilmelidir.

Kötü beslenme, egzersiz, sigara ve alkol kullanımı gibi yaşam tarzı seçimlerine ek olarak, yüksek kolesterol için risk faktörleri arasında ailede kardiyovasküler hastalık öyküsü, yüksek kolesterol, diyabet ve obezite bulunur.

YÜKSEK KOLESTEROL BELİRTİLERİ

Yüksek kolesterol genellikle belirgin belirtilere sahip değildir. Yüksek kolesterolü belirlemenin tek kesin yolu bir kan testidir.

Çoğu durumda, yüksek kolesterol önemli belirtiye neden olmaz, ancak sağlıksız bir yaşam tarzına yol açar ve u da yüksek kolesterole yol açabilir. Bu durumlar birbirini besler ve sizi felç veya kalp krizi riskine sokabilir. Zamanla, kolesterol plakları ortaya çıkar ve damarları daraltır.

Fazla kilolu olmak, yüksek tansiyon veya şeker hastalığına sahip olmak veya erken koroner kalp hastalığı, yüksek kolesterolün göstergesi olabilir.

- Vücut kitle indeksiniz (VKİ) 30'u aşarsa, yüksek kolesterol yaşama riskiniz vardır.

- Bel çevreniz genişse (erkeklerde 102 cm'den ve kadınlarda 88 cm'den fazla), bu yüksek kolesterol riskini artırır.

- Düzenli olarak kızarmış yiyecekler, hamur işleri ve tatlılar gibi sağlıksız yağ oranı yüksek yiyecekler yerseniz, yüksek kolesterolünüz olabilir ve fiziksel aktivite eksikliği kolesterolün yükselmesini tetikleyebilir.

- Fiziksel aktivite yoksa obezite riski artar. Sağlıklı yetişkinlerin çoğuna haftada en az 150 dakika egzersiz yapmaları tavsiye edilir.

- Bunlara ek olarak uzmanlar, ailesel hiperkolesteroleminin (bir veya her iki ebeveynden miras alınabilen kandaki yüksek kolesterol seviyeleri) de kolesterol sorunlarına katkıda bulunduğunu açıklıyor.

KOLESTEROL NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Yüksek kolesterolü önlemek için yapılabilecek birçok şey vardır.

Diyet

Çok fazla doymuş yağ veya trans yağ yemek kötüdür ve kötü kolesterol seviyesini artırabilir. Kırmızı et tüketimi büyük ölçüde azaltılmalıdır. Somon gibi sağlıklı yağlar içeren balıklar yenilmeli ve zeytinyağı kullanılmalıdır.

Gıda endüstrisinde trans yağlar yasaklanmıştır, ancak genellikle paketlenmiş atıştırmalıklarda veya tatlılarda bulunabilir. Paketli ve işlenmiş ürünlerden kaçınılmalı ve kilo ideal aralıkta olmalıdır.

Spor

Haftada en az 150 dakika aerobik egzersiz, iyi kolesterolü artırır. Tempolu yürüyüşler yapmaya ve gün içinde hareketsiz kalmamaya çalışın.

Sigarayı Bırakın

Tütün iyi kolesterol seviyesini düşürür.

Alkol Tüketmeyin

Çok fazla alkol toplam kolesterolü yükseltebilir.

Daha Az Rafine Şeker Yiyin

Şeker tüketimi iltihaplı süreçleri ve kan damarlarınızda kolesterol plaklarının oluşumunu tetikleyebilir ve erken hastalığa neden olabilir. Genel olarak, daha az işlenmiş gıda tüketmek ve Akdeniz diyeti tarzında bir diyet izlemek, yüksek kolesterole sahip olmanızı önemli ölçüde önleyecektir. Akdeniz diyeti, birçok taze meyve ve sebze, sağlıklı yağlar, deniz ürünleri, kabuklu yemişler ve iltihap önleyici bir yapıya sahip yağlı tohumlar içerir.

İltihaplı süreçleri tetikleyen gıdalar arasında rafine karbonhidratlar, yüksek şekerli unlu mamuller, beyaz un ve şeker, fast food gibi sağlığa son derece zararlı ve diyabet, yüksek kolesterol ve kardiyovasküler hastalık riskini artıran zararlı yağlar bulunur.