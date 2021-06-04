Yüksek şekere doğal çözüm: Tarçın Çayı

Mutfaklarımızda onlarca tarifte kullandığımız tarçının, iştahı bastırmaktan şeker seviyelerini dengelemeye kadar birçok yararı bulunuyor. İşte tarçın çayı içmenin faydaları.

Sağlığa faydalı özellikleri nedeniyle tarçın, antik çağlardan beri kullanılıyor. Yemeklerden tatlılara kadar birçok tarifte kullanılmasının yanı sıra, tarçının faydalarını en üst seviyede elde etmenin yollarından biri de tarçın çayı içmektir.

Tarçın, kullanılan en eski baharatlardan biridir. Tarçının en belirgin özelliği, rahatlatıcı özelliğinin atfedildiği kokusudur ve mutfak haricinde temizlik ve kişisel bakım sektöründe de kullanılmaktadır.

Faydaları arasında detoks için mükemmel bir besin olduğunu, kan şekerini düşürdüğünü, hazımsızlığa karşı yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Tarçın magnezyum, demir, kalsiyum ve C ve B1 vitaminleri açısından zengindir.

Tarçının ve tarçın çayının detaylarına gelin biraz daha yakından bakalım.

BEYİN SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİYOR

Tarçının en bilindik özellikelrinden biri iştahı bastırmasıdır. Tarçın iştahı uyararak iştah kaybına karşı çalışır. Araştırmalar, tarçının özellikle yaşlı yetişkinlerde beyin fonksiyonlarını uyardığı sonucuna varmıştır. Aynı şekilde, beynin dikkat süreçlerine, görsel hafızaya, tanımaya ve görsel hıza ayrılmış alanlarına etki ettiği bilinmektedir. Öte yandan tarçının özelliklerinden biri de iltihabı azaltma ve ağrıyı hafifletme özelliğidir. Bu nedenle, artrit semptomlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Tarçının bunlar haricinde mantarları ve bakterileri doğal olarak yok etme yeteneği vardır. Ayak tırnağı mantarı, ağız ülseri ve vajinal enfeksiyonları tedavi etmek için uzun yıllardır kullanılmaktadır.

ŞEKER SEVİYELERİNİ DENGELİYOR

Tarçın, çeşitli şekillerde günlük beslenmeye dahil edilebilecek birçok özelliği olan bir baharattır. Tarçın tüketmenin en iyi yollarından biri ise çaydır. Bu sayede tarçın, aktif bileşenlerine diğer gıdalar tarafından müdahale edilmeden tüm özelliklerini korur.

Ayrıca tarçın çayının tüm özelliklerini sindirim sisteminin daha kolay emmesi, sonuçların daha kısa sürede yansımasını sağlar.

Tarçının, en büyük faydalardan biri ise tip 2 diyabet durumunda kan şekerini dengeleyebilmesidir. Bir fincan tarçın çayı, kan glikoz seviyelerini dengelemeye yardımcı olur.

Tarçın, insülin reseptörlerini uyarır ve onları aktive eden bir enzimi yok eder. Bu sayede vücudun glikoz kullanma yeteneği artar. Kan şekerini düzenlemek için tarçın çayının aç karnına ve yemeklerden önce tüketilmesi tavsiye edilir.

ÜLSERİNİZ VARSA DİKKAT EDİN

Tarçın doğal antibiyotik özelliklere sahiptir, bu nedenle herhangi bir antibiyotik ile karıştırılmaması tavsiye edilir. Tarçının özellikleri, diğer ilaçların vücutta çalışma şeklini değiştirerek öngörülemeyen etkilere neden olabilir. Bu nedenle, antibiyotik tedavisi sırasında kaçınılmalıdır.

Bağırsak ülseriniz olduğunda tarçın çayı tüketmek daha fazla tahrişe neden olabilir. Bu durumda tarçından kaçınmak en iyisidir.

Tarçın, kalp atış hızını artırma konusunda hafif bir eğilime sahiptir. Bu nedenle kalp rahatsızlığı olan kişilerin doktorlarına danıştıktan sonra tarçın çayı tüketmeleri uygun olacaktır. Aksi takdirde, kalp atış hızını hızlandırarak sağlığı tehlikeye atabilir.

NASIL HAZIRLANIR?

Sadece bir bardak suyu kaynatmanız yeterli, kaynayınca 1 çubuk tarçın ekleyip 5 dakika daha kaynatıp kapatın. Doğası gereği tarçın tatlı olduğu için şeker eklemek gerekli değildir.