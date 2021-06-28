Yüksek tansiyonu kontrol altında tutmak için yediğiniz ve içtiğiniz her şey oldukça büyük önem taşıyor ve özellikle bazı besinler, tansiyon üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olabiliyor.

Kan, atardamarlardan geçerken zorluk çektiğinde basınç yükselir ve tansiyon değerleri yükselir. Bu, normalde içlerinde yağ plaklarının birikmesi nedeniyle oluşur. Ancak, bazı durumlarda örneğin kötü haber alınca, fazla heyecanlanınca, yoğun bir yemekten sonra veya çok yoğun fiziksel efor sırasında yükselebilir.

Buna ek olarak, zaten sık sık yüksek tansiyonu olan kişilerde belirgin bir sebep olmaksızın tansiyon yükselmeleri olabilir. Bu nedenle, her zaman tansiyonunuzu ölçmek, doktorun gerekli gördüğü ilaçları almak ve tuz ve yağ oranı düşük bir diyet ve hafif ila orta fiziksel aktivite gibi doktor tarafından belirtilen sağlıklı alışkanlıkları sürdürmek önemlidir.

HİPERTANSİYON BELİRTİLERİ

Baş dönmesi, bulanık görme ve boyunda ağrı gibi hipertansiyon belirtileri genellikle tansiyon çok yüksek olduğunda ortaya çıkar, ancak herhangi bir semptom olmadan da ortaya çıkabilir. Bu yüzden şüpheleniyorsanız ve yüksek tansiyonunuz olduğunu düşünüyorsanız, yapmanız gereken evde, eczanede veya sağlık merkezinizde tansiyonunuzu ölçmektir. Doğru ölçmek için, ölçüm cihazını yerleştirmeden önce 5 dakika oturarak dinlenmek önemlidir.

Tansiyonun çok yüksek olduğunu gösterebilecek belirtiler şunlardır:

- Hasta ruh hali

- Baş ağrısı

- Boyunda ağrı

- Uyuşukluk

- Kulaklarda çınlama

- Gözlerde küçük kan lekeleri

- Çift görme

- Nefes almada zorluk

- Kalp çarpıntısı

Hipertansiyonun bu semptomları genellikle tansiyon çok yüksek olduğunda ortaya çıkar, bu durumlarda ideal olan en yakındaki bir sağlık kuruluşuna gitmek ve hemen doktor tarafından verilen ilacı almaktır.

Doktor tarafından reçete edilen ilaçların yanında özellikle bazı doğal içeceklerle de tansiyon seviyelerinizin dengelenmesine yardımcı olabilirsiniz. İşte yüksek tansiyonu düşürmek için 7 doğal içecek:

SARIMSAK SUYU

Sarımsak suyu kan basıncını düzenlemenin mükemmel bir yoludur çünkü güçlü bir vazodilatör (damarları genişleten) etkiye sahip bir gaz olan nitrik oksit üretimini uyarır, bu da kan dolaşımını kolaylaştırır ve kalp üzerindeki basıncı azaltır.

Buna ek olarak sarımsak, kalp ve damar sağlığını korumak için mükemmel bir yardımcıdır, çünkü ateroskleroz gibi sorunların ortaya çıkmasını önleyen inanılmaz antioksidan ve koruyucu özelliklere sahiptir.

Sarımsak tüketmenin mükemmel bir yolu, gün boyunca sarımsak aromalı su içmektir.

Malzemeler

- 1 diş çiğ sarımsak, soyulmuş ve ezilmiş

- 100 ml su

Tarif

Bir diş sarımsağı bir bardak suya koyun ve 6-8 saat demlenmesini bekleyin (örneğin uyurken) ve ertesi sabah aç karnına bu suyu için veya bir litre sarımsak suyu hazırlayıp gün boyunca için.

Bu suya ek olarak sarımsak, gün boyunca yemeklerle birlikte alınabilir. İyi bir ipucu, zeytinyağına biraz sarımsak ve karanfil eklemektir. Böylece zeytinyağı kullandığınızda, iyi bir yağ tüketmenin yanı sıra sarımsağın özelliklerini de kullanmış olursunuz.

LİMONLU HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU

Hindistan cevizi suyuyla karıştırılmış bir limonata içmek, yüksek tansiyonu kontrol altında tutmak için iyi bir çözüm olabilir. Çünkü bu meyve suyunun kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan idrar söktürücü özellikleri vardır.

Malzemeler

- 3 limon

- 200 ml hindistan cevizi suyu

Tarif

Malzemeleri iyice karıştırın ve ardından için. Günde 1 kez alın.

YABAN MERSİNİ SUYU

Yaban mersini, mükemmel bir antioksidan kaynağı olmasının, kanser gibi hastalıklarla savaşmanın ve erken yaşlanmayı önlemenin yanı sıra, özellikle günlük tüketildiğinde kan basıncını düşürmeye de yardımcı olur.

Aynı şekilde, obez veya metabolik sendromlu kişiler gibi kardiyovasküler riski yüksek olan kişilerde etkisi daha belirgin görünmektedir ve doktor tarafından belirtilen tamamlayıcı bir tedavi olarak kullanılabilir.

Malzemeler

- 1 su bardağı yaban mersini

- Yarım bardak su

- Yarım limon suyu

Tarif

Tüm malzemeleri homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Bu meyve suyu günde 1-2 kez tüketilebilir.

HİBİSKUS ÇAYI

Hibiskus olarak da bilinen ebegümeci çiçeği, kilo verme sürecinde yaygın olarak kullanılan bir bitkidir. Bununla birlikte, bu bitkinin kan basıncını düşürmek gibi başka önemli etkileri de vardır. Bunun nedeni, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan flavonoidler olan antosiyaninler açısından zengin olmasıdır.

Bununla birlikte, en iyi sonuçlar için daha koyu çiçek kaliksleri kullanılmalıdır. Kaliksler, çiçeği taç yapraklarına bağlayan yapılardır. Çiçekler ne kadar koyu olursa, antosiyanin miktarı o kadar fazla olur ve kan basıncını düşürme üzerindeki etkisi o kadar fazla olur.

Malzemeler

- 1 ila 2 gram ebegümeci çiçeği

- 1 su bardağı kaynar su

Tarif

Ebegümeci çiçeğinin kalikslerini bardağa koyun ve 5-10 dakika dinlendirin. Ardından süzün ve günde 1 ila 2 kez için, bir fincan ile diğeri arasında en az 8 saat tutun.

Hala kanıtlanmış bir çalışma olmamasına rağmen, ebegümecinin günlük 6 gramlık dozun üzerinde toksik olması muhtemeldir. Bu nedenle belirtilen dozun artırılmaması tavsiye edilir.

Hibiskus çayının tadı oldukça acı olabilir, bu nedenle gerekirse tatlandırmak için küçük bir yemek kaşığı bal ekleyebilirsiniz.

AT KUYRUĞU ÇAYI

At kuyruğu çayı, idrar üretimini ve vücuttaki fazla sıvıların atılmasını artıran mükemmel bir doğal idrar söktürücüdür. Vücuttaki fazla su, kalp üzerinde daha fazla strese neden olarak, hipertansiyou kötüleştirdiği için, sıvı tutulmasından muzdarip kişilerde kan basıncını düşürmek için mükemmel bir yardımcıdır.

Ancak bu çay sadece ara sıra diğer yöntemlerle basıncı kontrol etmenin zor olduğu ve sıvı tutulmasının çok olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Bu nedenle bu çay, idrar yoluyla önemli minerallerin atılmasına da neden olduğu için 1 haftadan fazla tüketilmemelidir.

Malzemeler

- 2 ila 3 yemek kaşığı kuru at kuyruğu otu yaprağı

- 500 ml kaynar su

Tarif

Atkuyruğu yapraklarını kaynar suya koyun ve 5-10 dakika demleyin. Ardından süzün ve ılık olarak için. Bu çay günde 2 ila 3 kez tüketilebilir.

KEDİ OTU ÇAYI

Kedi otu kökleri, kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olan mükemmel sakinleştirici ve rahatlatıcı özellikler içerir. Buna ek olarak, çok sakinleştirici olduğu için kedi otu, özellikle tansiyonun yükselmesine neden olabilen sık anksiyete atakları yaşayan kişilerde kullanılabilir.

Malzemeler

- 5 gram kedi otu kökü

- 1 bardak kaynar su

Tarif

Kedi otu kökünü kaynar suya koyun ve 5-10 dakika demlenmesini bekleyin. Günde 2 ila 3 kez süzün ve için. Bazı kişilerde bu çay gün içinde uyuşukluğa neden olabilir ve bu durumlarda sadece uyumadan önce kullanılmalıdır.

ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYI

Zeytin yaprağı, yüksek tansiyon için en iyi doğal çözümlerden biridir, çünkü polifenollerinin etkisiyle, hipotansiyon riskine neden olmadan kan basıncını düzenlemeyi ve düşürmeyi başarırlar.

Buna ek olarak, sürekli kaygı çeken kişilerde semptomları kontrol etmeye yardımcı olan hafif sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etki de gösterirler.

Malzemeler

- 2 ila 3 yemek kaşığı kurutulmuş zeytin yaprağı

- Yarım bardak kaynar su

Tarif

Zeytin yapraklarını bir bardak kaynar suya koyun ve 5-10 dakika demlenmesini bekleyin. Gün boyunca süzün ve 3 ila 4 bardak sıcak için.

Bu içerik yalnızca genel bilgi sağlar, hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini tutmaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana danışın.