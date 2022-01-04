Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olan 7 bitki

Potasyum ve magnezyum gibi birçok diyet faktörü yüksek tansiyonu düşürebiliyor ve bu mineralleri iyi miktarda almanın en iyi yolu olarak bitkiler ön plana çıkıyor. İşte hipertansiyona karşı 7 bitki.

Yüksek tansiyon, dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerinden ve kalp hastalıkları için en büyük risk faktörlerinden biridir.

Tansiyonunuzu düşürmek için en iyi diyeti arıyorsanız, muhtemelen daha az sodyum ve daha fazla potasyum yeme tavsiyesine aşinasınızdır, ancak sodyum kan basıncını etkileyebilecek tek lezzet unsuru değildir.

Yüksek tansiyonun çoğunlukla bleirtisiz olduğu ve sessiz bir katil olduğu doğrudur. Belirtilerin sizi uyaracağını düşündüğünüz için tansiyon seviyelerini görmezden geliyorsanız, kelimenin tam anlamıyla hayatınızla oynuyorsunuz demektir.

Kendi kendinize teşhis koymaya çalışmamanız önerilir. Daima bir uzmana danışın. Sağlığınızı korumanın en önemli faktörlerinden biri olan olan tansiyonunuzun seviyelerini ve değişikliklerini bilmek de önemlidir.

YÜKSEK TANSİYON BELİRTİLERİ

Yüksek tansiyonun genellikle baş ağrısına ve burun kanamalarına neden olduğu düşünülür. Ancak çoğu durumda yüksek tansiyon baş ağrısına veya burun kanamasına neden olmaz. Tansiyonunuz 180/120 veya üzerindeyse ve baş ağrınız veya burun kanamanız varsa ve kendinizi iyi hissetmiyorsanız birkaç dakika bekleyin. Bu tansiyon seviyeleri kalırsa veya artarsa ​​hemen acil yardım alın.

Diğer olası, ancak özel olmayan yüksek tansiyon belirtileri arasında, şeker hastalarında veya yüksek tansiyonu olan kişilerde gözlerde ve göz çevresinde oluşabilen kırmızı lekeler ve çiller vardır. Bu lekeler mutlaka bir kişinin yüksek tansiyonu olduğu anlamına gelmez.

Yüzdeki kan damarları genişlediğinde kızarma meydana gelir. Güneşlenme, sıcak içecekler veya baharatlı yiyecekler tüketme, rüzgar ve cilt bakım ürünleri gibi bazı dış etkenlere tepki olarak ortaya çıkabilir. Duygu değişikliği sonucunda da yüz kızarması meydana gelebilir ve bu da tansiyonda geçici bir artışa neden olabilir.

Baş dönmesi, bazı yüksek tansiyon ilaçlarının yan etkisi olabilir, ancak tek başına yüksek tansiyondan kaynaklanmaz. Ancak baş dönmesi, diğer ciddi sorunlara işaret edebileceğinden göz ardı edilmemelidir. Yüksek tansiyon aynı zamanda felç için bir risk faktörüdür.

YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜREN 7 BİTKİ

Araştırmalar, bazı şifalı otların ve baharatların tansiyon seviyelerini düşürebileceğini göstermiştir, bu nedenle bunları diyetinize ekleyebilirsiniz.

Aşağıdaki bitkilerden herhangi birini kullanmadan önce doktorunuzla konuştuğunuzdan emin olun.

İşte yüksek tansiyonu düşüren bitkiler.

Maydanoz

Maydanoz, tansiyonu düşürebilen C vitamini ve karotenoidler gibi çeşitli bileşikler içerir. Birkaç çalışma, karotenoid antioksidanların kan basıncını ve kalp hastalığı için bir risk faktörü olan LDL (kötü) kolesterolü düşürdüğünü göstermiştir.

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, maydanozun büyük ve küçük tansiyonu düşürdüğünü ve kan damarlarını gevşetmeye ve genişletmeye yardımcı olan kalsiyum kanal blokeri (BCC) görevi gördüğünü göstermiştir.

Ancak maydanoz ve insan tansiyonu üzerine yapılan araştırmalar sınırlıdır. Etkilerini daha iyi anlamak için bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Fesleğen

Fesleğen çok fazla öjenol içerir. Araştırmalar, bu bitkisel antioksidanın birçok sağlık yararına sahip olduğunu göstermektedir. Çalışmalar, öjenolün doğal bir kalsiyum kanal blokeri olarak hareket ederek tansiyonu düşürmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Kalsiyum kanal blokerleri, kalsiyumun kalbe ve atardamarlara hareketini engelleyerek kan damarlarının gevşemesini sağlar. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, fesleğen özlerinin kan damarlarını gevşetmeye ve kanı seyreltmeye yardımcı olduğunu ve bunun da kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğunu göstermiştir.

Kereviz tohumu

Kereviz tohumları demir, magnezyum, manganez, kalsiyum ve lif gibi çeşitli besinlerle doludur. Bazı araştırmalar kereviz tohumlarının kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Çalışmalar, kereviz tohumu ekstraktının yüksek tansiyonlu deneklerde tansiyonu düşürdüğünü, ancak normal tansiyonu olan deneklere etki etmediğini gösteriyor.

Ayrıca kereviz tohumları iyi bir diyet lifi kaynağıdır.

Sarımsak

Sarımsak, kalbinize fayda sağlayabilecek birçok bileşik açısından zengindir. Sarımsak, özellikle kan akışını artırmaya ve kan damarlarını gevşetmeye yardımcı olabilecek allisin gibi kükürt bileşikleri içerir. Bu, tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilir.

Yüksek tansiyonu olan 550'den fazla kişi üzerinde yapılan 12 çalışmanın gözden geçirilmesi, sarımsak almanın büyük ve küçük tansiyonu sırasıyla ortalama 8.3 mm Hg ve 5.5 mm Hg azalttığını göstermiştir. Bu azalma, tansiyon ilaçlarının etkilerine benzerdi.

Kekik

Kekik, birçok sağlıklı bileşikle dolu aromatik bir bitkidir, rosmarinik asit içerir. Araştırmalar, iltihabı ve kan şekeri düzeylerini düşürmenin yanı sıra kan akışını artırma gibi faydalarını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilir.

Hayvan çalışmaları, rosmarik asit almanın, anjiyotensin dönüştürücü enzimi (ACE) etkisiz hale getirerek tansiyonu önemli ölçüde azalttığını göstermiştir. ACE, kan damarlarını daraltan ve kan basıncını yükselten bir moleküldür. Bu nedenle, durdurulması tansiyonu düşürebilir.

Zencefil

Zencefil, alternatif tıpta önemli bir bileşendir. İnsanlar yüzyıllardır bunu dolaşım, kolesterol seviyeleri ve tansiyon da dahil olmak üzere kalp sağlığının birçok yönünü iyileştirmek için kullandılar.

İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, zencefil almanın tansiyonu çeşitli şekillerde düşürdüğünü göstermiştir. Doğal bir kalsiyum kanal blokeri ve doğal bir ACE inhibitörü görevi görür.

4 binden fazla kişi üzerinde yapılan bir araştırma, günde 2-4 gram olmak üzere en fazla zencefil tüketenlerin yüksek tansiyon geliştirme riskinin en düşük olduğunu buldu.

Zencefil lezzetlidir ve diyetinize dahil edilmesi kolaydır.

Tarçın

Tarçın, yüzyıllardır geleneksel tıpta yüksek tansiyon da dahil olmak üzere kalp hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan aromatik bir baharattır.

Tarçının tansiyonu nasıl düşürdüğü tam olarak anlaşılmasa da, hayvan araştırmaları kan damarlarını genişletmeye ve rahatlatmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

641 katılımcıyı içeren 9 çalışmanın gözden geçirilmesi, tarçın almanın büyük ve küçük tansiyonu sırasıyla ortalama 6,2 mm Hg ve 3,9 mm Hg azalttığını gösterdi. Bu etki, insanlar 12 hafta boyunca sürekli tarçın aldıklarında daha güçlüydü.

12 hafta boyunca günde 500-2400 mg tarçın alanlar, büyük tansiyonlarında 5.39 mm Hg ve küçük tansiyonlarında 2.6 mm Hg'lik bir ortalama düşüş yaşadı.