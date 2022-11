Yüksek ürik asit seviyesi doğal olarak nasıl azaltılır? İşte en etkili yöntemler...

Yüksek ürik asit seviyelerinin birçok farklı nedeni vardır. Vücutta ürik asit üretiminin artması veya böbreklerden ürik asit atılımının azalması bu duruma yol açabilir. İşte azaltmanın doğal yolları.

Kandaki yüksek ürik asit seviyesinin sonucu gut gelişimidir. Bunun haricinde böbrek taşı ve böbrek yetmezliği geliştirme riski de artar. Buna ek olarak, çeşitli çalışmalar kandaki yüksek ürik asit seviyelerinin tansiyon seviyelerini artırdığını ve kalp ve damar hastalıklarına yol açabileceğini göstermiştir.

Normal kan ürik asit seviyesi:

Erkeklerde: 3,4 - 7 mg/dl

Kadınlarda: 2,4 - 6 mg/dl

Bazı dış faktörler de yüksek ürik asit seviyelerinin gelişimine neden olabilir. Yüksek pürin diyeti, aşırı alkol tüketimi, böbrek yetmezliği, fazla kilo, obezite, hipotiroidizm, genetik faktörler, diyabet ve bazı ilaçlar (örn. diüretikler) kandaki ürik asit seviyesini artırabilir.

Yüksek ürik asit seviyesini azaltmak için 10 doğal ilaç

Kan ürik asit seviyelerini düşürmek için bu doğal yöntemleri deneyebilirsiniz:

1. Elma sirkesi

Doğal bir detoks yapıcı olarak elma sirkesi vücutta biriken ürik asidin atılmasına yardımcı olur. İçindeki malik asit parçalanarak ürik asidi vücuttan uzaklaştırır. Ayrıca elma sirkesi vücudun normal pH dengesinin korunmasına yardımcı olur, iltihap önleyici ve güçlü antioksidan özelliklere sahiptir.

Bir bardak temiz suya bir çay kaşığı elma sirkesi ekleyin ve günde 2 veya 3 kez tüketin.

2. Limon suyu

Limon suyunun vücut üzerinde alkalileştirici etkisi vardır ve bu alkalileştirici etki artı içindeki C vitamini kandaki ürik asit seviyesini düşürür.

Bir bardak ılık suya bir limonun suyunu ekleyin. Her sabah aç karnına tüketin. Her gün vücudunuza 1000 mg yüksek kaliteli C vitamini aldığınızdan emin olun.

3. Kiraz

Kiraz ve diğer koyu renkli meyveler, örneğin yaban mersini, ürik asit seviyelerini düşürürler. Ayrıca vücuttaki iltihabı azaltan antosiyanidinler açısından da zengindirler.

Bir hafta boyunca her gün bir fincan kiraz, yaban mersini veya çilek yiyin ve C vitamini açısından zengin domates, biber ve diğer sebze ve meyveleri yemeyi unutmayın.

4. Karbonat

Karbonat son derece etkili bir ürik asit azaltıcıdır ve gut ağrısını da azaltır. Vücudun uygun pH dengesini geri kazanmaya yardımcı olur ve ürik asidin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Yarım çay kaşığı karbonatı bir bardak suya karıştırın ve iki hafta boyunca günde 4 kez için.

5. Zeytinyağı

Zeytinyağı, tekli doymamış yağlar içerir, E vitamini açısından zengindir ve tümü yüksek ürik asit seviyeleri durumunda faydalı olan antioksidan ve iltihap önleyici bileşiklere sahiptir.

6. Su

Mümkün olduğunca çok su için. Su, ürik asit konsantrasyonunu seyreltir, böbrekleri uyarır ve vücuttaki fazla ürik asidin atılmasına yardımcı olur.

Ek olarak, doğru miktarda su içmek gut atağının gelişmesini önlemeye yardımcı olur. Günde en az 10 bardak su için.

7. Düşük pürin diyeti

Purinler, ürik aside parçalanarak kandaki seviyesini yükselten nitrojen içeren bileşiklerdir. Hayvansal kaynaklı proteinlerde büyük miktarda bulunurlar.

Yüksek pürin içeriğine sahip yiyecekler:

- Et, balık, hindi,

- Mantar,

- Baklagiller,

- Alkollü içecekler,

8. Yüksek lifli gıdalar ve nişastalar

Lif içeriği yüksek besinler ürik asidi emer ve vücuttan atılmasına yardımcı olur. Nişasta içeren yiyeceklerin pürin seviyeleri daha düşüktür.

Tam tahıllar, elma, portakal, armut, çilek, muz, pirinç, tam tahıllı makarna, kinoa, yulaf ve patates tüketin.

9. Süt ürünleri

Süt ürünleri tüketmek, kan ürik asit seviyelerini ve gut geliştirme riskini düşürür.

10. Buğday çimi suyu

Buğday çimi suyu vücudu alkalize eder, C vitamini ve klorofil açısından zengindir ve vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Mükemmel bir protein ve amino asit kaynağıdır.