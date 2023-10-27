Yulafın bu faydasını duyan, atlara hak veriyor Yulaf tatsız tuzsuz bir besin gibi görünse de, içerdiği değerler ve faydaları inanılmaz şaşırtıyor.

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"Yulaf mı, atlar yer onu" diye düşünenler, yanılıyor...

Yulafın sağlığa öyle bir faydaları var ki, beslenme trendlerinin başını çekiyor.

Yulafta bulunan polifenol antioksidanlar antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir.

Hücresel düzeyde, polifenollerin oksidatif stresi azaltarak yaşlanmayı ve hastalıkları savuşturmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir.

Yulaf ezmesinin tam tahıl statüsü, sağlıklı kilo yönetimini ve daha iyi genel beslenmeyi desteklemesinin bir nedenidir. Bunun nedeni, kepekleri ve tohumları çıkarılmış rafine tahılların aksine, tam tahılların bozulmadan kalması, yani hem lifi hem de temel besin maddelerini muhafaza etmeleridir.

Yulaf yemenin yolları

Yarım bardak yulaf ezmesi günlük lif değerinin yaklaşık %14'ünü sağlar.

Güne sıcak bir kase yulaf ezmesiyle başlayabilirsiniz. Bir miktar süt veya su ile pişirebilirsiniz. Pişirmek istemiyorsanız yoğurt ekleyebilirsiniz.

İnce doğranmış veya rendelenmiş sebzeleri bile karıştırabilirsiniz.

Yumurta, fasulye, mercimek veya tofu ve sağlıklı yağ için dilimlenmiş avokado veya biraz pesto da kullanabilirsiniz.Tavuk, et veya köfte ile tüketebilirsiniz.

Yulaf ezmesini meyvelerle de tatlı bir öğün haline getirebilirsiniz.