Yumurta haşlarken suya 1 adet ekleyin, gözlerinize inanamayacaksınız! Yemek yaparken birkaç ipucu işinizi kolaylaştırabilir. Tencereye aldığınız yumurtaları haşlarken bunu eklemeyi sakın unutmayın. Sonucu inanılmaz.

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Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan haşlama yumurta, proteinin zengin kaynaklarından biri olarak bilinir.

Ayrıca enfes tadı sayesinde oldukça tercih edilir. Özellikle gelişme çağındaki çocuklara her gün 1 tane yedirmek çok faydalıdır.

Ancak yumurta haşlama ve kabuk soyarken yaşanan zorluklar, keyifli kahvaltı anlarını gölgeleyebilir.

Neyse ki, bu sorunları çözmek için birkaç basit yöntem mevcut.

Haşlama yumurta hazırlamanın püf noktalarından biri, yumurtaları taze tutmaktan geçer.

Kabuklarını daha rahat soyabilmek için ise yumurta suyuna mutlaka bunu ekleyin!

Haşlanmış yumurtanın suyuna kürdan ekleyin!

Yumurta haşlarken suyuna 1 adet kürdan ekleyin. Haşlama suyuna atacağınız kürdan, hem yumurtanın çatlamadan pişmesini sağlar hem de kolayca soyulmasına yardımcı olur.

Haşlanmış yumurtanın faydaları

Yüksek protein, vitamin ve mineral içerir.

Kas gelişimini destekler.

Beyin fonksiyonlarını korur ve karaciğer yağlanmasını azaltır.