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    Yunanistan'da Batı Nil Virüsü kaynaklı 11 ölüm

    Yunanistan’da genellikle sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüsü nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, ülke genelinde 123 vakanın tespit edildiği aktarıldı.
    • 31.08.2022 - 08:45
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    Yunanistan'da Batı Nil Virüsü kaynaklı 11 ölüm

    Yunanistan’da genellikle sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüsü nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

    Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan’da Batı Nil Virüsü nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, ülke genelinde 123 vakanın tespit edildiği aktarıldı.

    Vakaların çoğu sinir sistemlerini etkileyen semptomlar gösteriyor

    Açıklamada, vakalardan 74’ünün merkezi sinir sistemini etkileyen semptomlar gösterdiği belirtilerek, 49 vakanın ise ya hafif semptomlar ya da hiç semptom göstermediği aktarıldı.

    Geçen hafta 36 yeni vaka bildirildi

    İHA'nın aktardığına göre açıklamada, geçen hafta Yunanistan’da 36 yeni vakanın bildirildiği ifade edilerek, vakaların genellikle Selanik, Imathia, Kılkış, Pella, Pieria, Halkidiki, Serez, Tırhala ve Larissa bölgelerinde tespit edildiği aktarıldı.

    Yunanistan da Batı Nil Virüsü kaynaklı 11 ölüm #1


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