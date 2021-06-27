Yürüyüşün 10 inanılmaz faydası

Alzheimer hastalığını önlemekten kilo vermeyi hızlandırmaya kadar birçok farklı yararı bulunan yürüyüş, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak öne çıkıyor. İşte yürüyüşün tüm faydaları.

Vücudumuz genetik olarak yürümek için tasarlanmıştır. Bedenlerimiz, yürümenin sağlık için gerekli olduğu şekilde gelişmiştir.

Her gün 30 ila 45 dakika yürümek Alzheimer'ı önlemeye, kasları iyileştirmeye, kan basıncını düşürmeye, bağırsak sağlığını iyileştirmeye, ruh halini yükseltmeye, hastalıklarla savaşmaya, kiloyu kontrol etmeye, kemikleri güçlendirmeye, diyabeti önlemeye ve stresi azaltmaya yardımcı olabilir.

İşte yürüyüşün inanılmaz 10 faydası.

KİLO KONTROLÜNE YARDIMCI OLUR

Yürüyüş metabolizmayı hızlandırır ve durduktan sonra bile kalori yakar. Sadece 1 saatlik bir yürüyüş, kalori tüketiminizi 12 saate kadar artırabilir. Yürüyerek, kalori yakan yüzlerce kas kullanılır. Her gün tempolü yürüyüş yapmak, enzim aktivitesini ve diğer metabolik fonksiyonları artırır. Çeşitli araştırmalarda yürüyüşten sonra beyin fonksiyonlarının ve metabolizmanın etkilendiğini gösteren araştırmalar yapılmıştır. Psychological Science dergisinde yayınlanan bir çalışmada, katılımcıların doğa yürüyüşünden döndüklerinde beyin fonksiyonlarında, hafızada ve dikkatte yüzde 20'lik bir genel gelişme gösterdikleri tespit edilmiştir.

KASLARI GÜÇLENDİRİR

Yürüyüş, bacaklar, kalçalar ve karın kaslarını çalıştırır. Kalçalarınızı kaldırırken baldırlarınıza güç verir. İyi bir duruşla yürürseniz, karın ve belinizi de şekillendirirsiniz.

STRESİ AZALTIR

Stres, hayatımızın bir parçasıdır. Yürüme hareketi organlara masaj yapar ve duygusal deneyimleri işlemeye ve sindirmeye yardımcı olur. Nefes alıp verdikçe ve diyafram kasıldıkça kaygı, stres ve olumsuz duygular ortadan kalkarak vücuttan atılmak üzere dokulardan dışarı çıkabilir. Yürüyüş sırasında tüm organlara masaj yapılır: Akciğerler, kalp, mide, bağırsaklar, karaciğer, mesane ve böbrekler. Düzenli yürüyüş, stresi ortadan kaldırabilir.

DEPRESYONU ÖNLEYEBİLİR

Yürüyüş ruh halinizi yükseltir ve depresyonu ortadan kaldırabilir. Şehirde yürümek yerine doğada yürümenin sağlıkta daha da büyük iyileşmelere yol açtığı gösterilmiştir. Uyku apnesi, kronik ağrı, astım, romatoid artrit, depresyon, PMS, hipertansiyon ve kalp hızı değişkenliğini azaltabilir. Doğada yürüyüş, serbest radikalleri yok etmek ve birçok sağlık sağlık sorununun temelinde yer alan iltihabı azaltmak için serbest elektron akışını uyarır. Zihin ve bedeni uyumlu hale getirerek çevredeki aşırı uyarılmaya verilen tepkileri azaltırlar. Tüm bunlarla yönelim bozukluğu, üzüntü veya depresyon yaşama riskini düşürür.

BEYNİ UYARIR

Bacaklar yürüyüş sırasında kollara zıt hareket ettikçe beynin korteksleri (beynin bölgeleri) harekete geçer. Bu basit egzersiz, beyin sol ve sağ loblarını dengeler. Bu da zihin ve bedendeki her işleve yarar sağlar.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Yürüyüş, kemiklerinizin ve eklemlerinizin gücü ve sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Osteoporozda kemik kütlesi kaybını durdurabilir. Araştırmalar, özellikle ileri yaşlarda yürüyüşün kalça kırığı gibi kırık risklerini yüzde 40'a kadar düşürdüğünü gösteriyor.

TANSİYONU DENGELER

Yürüyüş, kan dolaşımını ve nefes almayı iyileştirir. Yürümede tüm vücut sıvıları aktive olur. Kan, lenf, eklem sıvısı ve beyin omurilik sıvısı doğal yollardan akmaya başlar. Bu, yaşamsal gücünüzü ve vücudunuzun kendini iyileştirme yeteneğini geliştirir. Böylece vücut; iltihaplanma, anksiyete, depresyon, diyabet, metabolik dengesizlikler ve diğer birçok durumla savaşabilir. ABD'de yapılan bir araştırma, her gün 10 dakikalık üç yürüyüşün kan basıncı kontrolü için 30 dakikalık tek bir yürüyüşten daha akıllıca bir yöntem olduğunu gösteriyor. Birden fazla mini yürüyüş seansı yapan egzersizciler, kan basınçlarında oldukça iyi bir düşüş yakaladılar.

ALZHEİMER RİSKİNİ AZALTIR

Araştırmacılar, yemekten sonra sadece 15 dakikalık bir yürüyüşün kan şekeri kontrolünü iyileştirdiğini buldular. Akşam yemeğinden sonra bir akşam yürüyüşünün kan şekerini önemli ölçüde düşürdüğü bulundu. Ayrıca araştırmalar, hareketsiz kalmak yerine haftada 10 km yürümenin Alzheimer riskinde yüzde 50'ye varan azalma ile bağlantılı olduğunu gösteriyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Yürüyüş, toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Çevremizde çok fazla toksin var. Hareketsiz olduğumuzda bu toksinler vücut dokularında toplanıp birikebilir ve bağışıklık sistemini yavaşlatarak sayısız hastalığa neden olabilir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, düzenli yürüyüş ve diğer egzersizlerin vücuttaki toksinleri büyük ölçüde azaltabileceğini gösteriyor. Sağlıklı bir beslenme programı ile birlikte yapılacak yürüyüş gibi egzersizler, vücuttan toksinlerin atılmasına büyük ölçüde yardımcı oluyor.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DESTEKLER

Yemekten sonra yürüyüş yapmak kalori yakar ama daha da önemlisi sindiriminizi uyarır ve iyileştirir. Günde 35 ila 45 dakika tempolu yürüyüş yapmak, sağlıklı bağırsak hareketleri için en iyi tek egzersiz olarak bilinmektedir. Uzun adımlarla tempolu yürüyüş, bağırsak yolunu hareket ettirmeye yardımcı olur. ABD'de yapılan bir araştırma, aktif insanların daha az aktif olanlara kıyasla yüzde 24 daha az kolon kanseri riskine sahip olduğunu göstermiştir.