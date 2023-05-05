Yüz jileti kullanmak cilde zarar verir mi? İşte bilmeniz gerekenler... Yüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmak için en kolay ve acısız yöntem olan yüz jiletlerini kullanıyoruz. Peki yüz jileti kullanmak cilde zarar verir mi? İşte yüz jileti kullanmanın riskleri…

Yüz epilasyonu, hem kadınlar hem de erkekler için popüler bir güzellik rutinidir. Ağda, lazer tedavileri gibi birçok yöntem olsa da en kolay yöntem olan yüz jileti tercih ediliyor.

Yüz jileti, pürüzsüz, tüysüz bir cilt elde etmenin hızlı ve kolay bir yoludur. Bunun için bir kuaföre ya da güzellik merkezine gitmek gerekmez.

İstenmeyen yüz tüylerini almanın hızlı ve kolay bir yolu olarak kadınlar arasında giderek daha popüler hale geliyor.

Oldukça rahat olmasına rağmen insanlar yüz jileti kullanmanın cilde neden olabileceği hasarlar sebebiyle endişe duyuyor.

Peki yüz jileti kullanmak cilde zarar verir mi? Sizler için yüz jileti kullanmanın risklerini derledik…

Yüz jileti kullanmak cilde zarar verir mi?

Cilt Bakımı ve Saç Bakımı Uzmanı ve Dermapuritys Başkan Yardımcısı Lalita Arya, yüz jiletleri ile ilgili şöyle söylüyor: