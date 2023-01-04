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    Yüzünüzü tuzlu su ile yıkayın ve sonucu görün! Etkisine inanamayacaksınız

    Sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmak istiyorsanız yüzünüzü tuzlu su ile yıkayın! Sebebini duyunca inanamayacaksınız. Etkisini hemen gösteriyor.
    • 04.01.2023 - 17:37
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    Yüzünüzü tuzlu su ile yıkayın ve sonucu görün! Etkisine inanamayacaksınız

    Yemeklerin ve sofraların vazgeçilmezi olan tuz, birçok kullanım alanına sahip. Bu yüzden ülkemizde en fazla kullanılan şeylerden birisidir.

    Sodyum açısından zengin olan tuzun zararlı olduğun biliniyor. Ancak uzmanlar yeterli miktarda tüketildiği zaman, insan sağlığına inanılmaz fayda sağlıyor.

    Tuz aynı zamanda eski zamanlardan itibaren yiyecekleri saklamak gibi birçok alanda kullanılır. Cilt sağlığına etkisi de çok büyük.

    Düzenli olarak cilt sağlığı için para döküyorsanız, artık paralarınız cebinizde durabilir. Çünkü cilt bakımı ürünlerine ihtiyacınız kalmayacak.

    Neredeyse her alanda kullanılan tuzun cilde olan faydalarını sizi çok şaşırtacak. Özellikle sabah kalktığınızda yüzünüzü tuzlu su ile yıkarsanız etkisine inanamayacaksınız.

    Yüzünüzü tuzlu su ile yıkayın ve sonucu görün! Etkisine inanamayacaksınız #1

    Tuzlu su ile yüz yıkamanın faydaları

    • Cildinizi parlatır ve pürüzsüzleştirir.
    • Sivilceleri kurutur ve iltihap giderir.
    • Gözeneklerin sıkılaşmasını sağlar.
    • Cildinizi yumuşatır ve kan dolaşımını hızlandırır.
    • Cildinizi siyah ve beyaz noktalardan arındırır.
    • Yağlı ciltleri kurutur ve mikroplardan arındırır.

    Hazırlanışı:

    1 su bardağı doğal içme suyunun içerisine 2 çay kaşığı doğal kaya tuzu atın ve eritin. Bu su ile yüzünüzü her gün düzenli olarak yıkayın.

    Yüzünüzü tuzlu su ile yıkayın ve sonucu görün! Etkisine inanamayacaksınız #2


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