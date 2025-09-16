Zararı çok: Şekerin neden olduğu 5 ciddi hastalık

Bilinçsiz şeker tüketimi, vücutta ağır hasar bırakıyor...

Şeker, insan vücudu için enerji kaynağı olsa da aşırı tüketildiğinde birçok sağlık sorununu tetikliyor.

Son yıllarda yapılan çalışmalar, özellikle işlenmiş gıdalara ve içeceklere eklenen serbest şekerlerin günlük enerji alımını yükselttiğini ve metabolik dengeyi bozduğunu ortaya koyuyor.

İşte şekerin neden olduğu bazı rahatsızlıklar...

1. OBEZİTE

Şekerli içecekler ve işlenmiş tatlılar, “boş kalori” sağladığı için tokluk hissi yaratmıyor ve kişinin daha fazla enerji almasına neden oluyor.

Bu durum, uzun vadede kilo artışına ve obeziteye yol açıyor.

2. TİP 2 DİYABET

Şekerli içeceklerin sık tüketilmesi, tip 2 diyabet riskini yükseltiyor.

Bu durum sadece kilo artışıyla değil, aynı zamanda şekerin insülin duyarlılığını bozmasıyla da ilişkilendiriliyor.

Yapılan geniş çaplı çalışmalarda, düzenli şekerli içecek tüketiminin diyabet riskini ciddi şekilde artırdığı gösteriliyor.

3. KALP DAMAR HASTALIKLARI

Fazla şeker alımı, kan basıncını yükseltebiliyor, trigliserid seviyelerini artırabiliyor ve iyi kolesterol değerlerini düşürebiliyor.

Bu değişiklikler kalp krizi ve felç riskini artıran temel faktörler arasında yer alıyor.

4. KARACİĞER YAĞLANMASI

Özellikle mısır şurubu gibi fruktoz oranı yüksek tatlandırıcılar, karaciğerde yağ birikimini hızlandırıyor.

Bu süreç zamanla karaciğer yağlanmasına, ilerleyen evrelerde ise iltihaplanma ve fibrozis gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor.

5. DİŞ ÇÜRÜĞÜ

Şeker, ağızdaki bakteriler tarafından aside dönüştürülüyor ve bu asitler diş minesine zarar veriyor.

Sık ve fazla şeker tüketimi, diş çürüğünün en önemli nedeni olarak kabul ediliyor.