Zararlı kozmetik ürünleri listesi yayınlandı Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından sahtecilere yönelik yapılan denetimlerde incelenen 203 kozmetik ürününün 162’sinin teknik düzenlemeye aykırı, 16'sının ise güvensiz olduğunu tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı, 2022 yılı dördüncü üç aylık dönem (Ekim-Kasım-Aralık) kozmetik ürünlerin piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerine dair raporu kamuoyu ile paylaştı.

Halk sağlığını hiçe sayan sahtecilerin, sosyal medya üzerinden yaptıkları reklamlarla sağlığa zararlı ürünleri nasıl sattıkları gün yüzüne çıktı.

Denetimler sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz oldukları tespit edilen ürünler imha edilirken üretici firmalara cezai işlem uygulandı.

Sahte ürünler imha edildi

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2022 yılı kozmetik denetimleri, risk analizi yapılarak özellikle piyasadaki teknik düzenlemeye aykırı (uygunsuz) ürünlerin tespitine yönelik planlanmıştır. Bu istikamette öncelikle piyasadaki bildirimsiz ürünlerin tespitine yönelik denetimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan etkin denetimler neticesinde elde edilen verilerle (162 teknik düzenlemeye aykırı ürün tespiti) hedeflenen sonuca ulaşılmıştır. Mahkemeler, savcılıklar, emniyet ve jandarma kuvvetleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ulaşan ve incelemeler neticesinde sahte-kaçak-taklit olduğu belirlenen 52 bin 890 adet parfüm ve deodorant 5324 sayılı Kozmetik Kanunu uyarınca güvensiz ürün çerçevesine alınmış olup üreticisi belli olmayan bu ürünler için yalnızca imha işlemi uygulanmıştır.

203 üründen 25'i denetimi geçti

Denetlenen 203 kozmetik ürünün sadece 25'nin teknik düzenlemelere uygun olarak üretildiği, 162'sinin düzenlemelere aykırı olarak üretildiği 16'sının ise tamamen güvensiz olduğu tespit edildi.

Sahtecilere 545 bin 340 TL para cezası kesildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı'nın kamuoyu ile paylaştığı 16 güvensiz ürünün markası şöyle sıralandı: