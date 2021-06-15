Zayıf kan dolaşımını gösteren 4 işaret

Genel sağlık için çok önemli olan kan dolaşımı zayıfladığı durumlarda, kalp krizinden kangrenlere kadar birçok farklı sağlık sorununa yol açabiliyor. İşte zayıf kan dolaşımının belirtileri.

Zayıf kan dolaşımını vücut farklı şekillerde gösterir. Sorunu çözmek ve yaşam kalitesini düşürmemek için belirtilerin neler olduğunu bilmek önemlidir.

İyi bir kan dolaşımı, tüm vücudun sağlığı için gereklidir. Kan organların, kasların ve kemiklerin iyi beslenmesini sağlar. Bu nedenle, işlevini düzgün bir şekilde yerine getiremediğinde vücut çeşitli sorunlarla karşılaşır.

Belirtilere dikkat edilmezse, sorunun tedavisi daha zor hale gelebilir. En ciddi vakalarda, zayıf kan dolaşımı kalp ve damar hastalıklarına, beyin kanamalarına, kalp krizlerine, ülserlere veya kangrenlere yol açabilir.

İyi haber şu ki, zayıf kan dolaşımı, iyi yaşam tarzı alışkanlıklarını koruyarak ve tabii ki doktor tarafından belirtilen tedaviyi takip ederek çoğu durumda tedavi edilebilir.

ZAYIF KAN DOLAŞIMININ NEDENİ NEDİR?

Kan, vücudun düzgün işleyişinde son derece önemli bir rol oynar, bu nedenle mümkün olduğunca iyi dolaşımına dikkat edilmelidir.

Oksijen, besinler ve hücrelerin çalışması için ihtiyaç duyduğu diğer maddeler kan yoluyla taşınırlar. Bu nedenle, zayıf kan dolaşımı durumunda sağlık bozukluklarına yol açabilecek bir dizi reaksiyon tetiklenir.

Zayıf kan dolaşımında risk faktörleri ise şöyle sıralanabilir:

- Kronik stres,

- Hareketsiz yaşam tarzı,

- Şeker hastalığı,

- Kötü beslenme,

- Kardiyovasküler hastalıklar,

- Çok dar giysiler giymek,

- Damarlarda kolesterol birikmesi,

- Sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı,

- Toksinlere veya çok kirli ortamlara maruz kalma.

YETERSİZ DOLAŞIMIN BELİRTİLERİ

Dolaşım sorunlarının etkileri, nedenlerine ve şiddet derecelerine bağlı olarak her hastada değişiklik gösterebilir. Yetersiz dolaşımın belirtileri genel olarak yorgunluk hissi, kollar ve bacaklarda soğukluk, kırılgan saçlar ve tırnaklar, iyileşmesi zaman alan yaralar, eklemlerde ağrı ve ağırlık, varisli damarlar, konsantrasyon ve hafıza sorunları, bağışıklık sisteminin zayıflaması, cildin mavimsi renk alması, vücudun farklı bölgelerinde karıncalanma ve kramplardır.

Vücudun dolaşım sistemi, vücuda kan, oksijen ve besinlerin iletilmesinden sorumludur. Yetersiz dolaşım kendi başına bir hastalık değildir, diğer sağlık sorunlarının sonucu olarak ortaya çıkar. Bu nedenle, sadece semptomlardan ziyade altta yatan nedenleri tedavi etmek önemlidir. Yetersiz kan dolaşımına neden olabilecek özellikle dikkat edilmesi birkaç durum vardır, bu nedenle iyi bir teşhis için doktorunuzu görmek iyi bir fikirdir.

Kollar ve Bacaklarda Karıncalanma

Karıncalanma hissi, özellikle aynı pozisyonda çok uzun süre kaldığınızda ortaya çıkar. Genellikle en sık bacakları etkiler, ancak elleri ve vücudun diğer kısımlarını da etkileyebilir.

Bunu önlemek için ideal olan her gün en az yarım saat yürümektir. Bu basit egzersiz, kasların harekete geçmesini ve kan akışının iyi olmasını sağlar.

Bacak Şişmesi

Bacaklar şişer çünkü vücut, bölgede yeterli kan olmadığını algılayarak, sıvıları tutarak kan eksikliğini telafi etmeye çalışır. Sonuç olarak, ekstremitelerin iltihabı meydana gelir. Daha aşırı durumlarda, ağrı ve uyuşukluk yaşanabilir.

Bu sorunu düzgün bir şekilde tedavi etmek için ideal olan baldırlardaki kas kütlesini artırmak için günlük egzersiz yapmaktır. Aynı şekilde, eğer varsa, varis tedavisi ile ayaklarınızı yukarı kaldırmak ve dolaşımı iyileştirmek önemlidir.

Yorgunluk

Daha önce de söylediğimiz gibi kan, tüm organizmanın beslenmesini sağlar ve bu da enerjiye çevrilir. Bu, kanın gitmesi gereken yere gidemediğinde, hücrelerin ekstra çaba sarf etmesi gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle olması gerekenden daha erken yorulurlar.

Sık sık sebepsiz veya açıklanamayan genel bir yorgunluk hali yaşıyorsanız, bunun nedeni zayıf kan dolaşımı olabilir. Doktora danışmak dışında diyetin iyileştirilmesi gibi başka önlemler de alınabilir. Bu anlamda ideal olan, sabaha enerji ve canlılık sağlayan iyi bir doğal meyev suyu ile başlamaktır.

Saç Dökülmesi

Kan vücudun her yerinde düzgün bir şekilde dolaşamadığı için vücut ihtiyacı olan besinleri alamaz ve düzgün çalışamaz. Bu saç sağlığını da etkiler. Zayıf kan dolaşımı nedeniyle yaşanan kılcal zayıflaması, şiddetli saç dökülmelerini tetikleyebilir.

Her gün yaklaşık yüz saç telini kaybetmenin normal olduğunu hatırlamak önemlidir. Öte yandan mevsimlerin değişmesi de belli bir miktar kayıplara neden olabilir. Bu nedenle, kayıp belirtilenden daha büyük olmadığı sürece endişelenecek bir şey yoktur.

DOLAŞIMI UYARMAK İÇİN 5 BACAK EGZERSİZİ

Dolaşımı iyileştirmek için günde 30 dakikayı fiziksel aktiviteye ayırmak yeterli olabilir. İşte dolaşımı iyileştirmek için 5 bacak egzesizi:

Bisiklet Hareketi

Bacaklarda iyi kan dolaşımını sağlamak için en iyi aktivitelerden biri, yerde yatarken pedal çevirme hareketi yapmaktır. Bu hareket, kanın sağlıklı bir şekilde kalbe dönmesini sağlar.

Nasıl yapılır?

- Yerde sırtüstü yatın ve ellerinizi boynunuzun arkasına koyun.

- Bacaklarınızı kaldırın ve birkaç dakika pedal çeirme hareketi yapın.

- Bu egzersizi her gün yapın.

Bacakları Yükseltme

Bacaklarda dolaşımı teşvik eden harika ve çok yorucu olmayan bir egzersizdir.

Nasıl yapılır?

- Yerde sırtüstü yatın ve bacaklarınızı tavana doğru kaldırın ve mümkün olduğunca uzatın.

- Ardından, dizlerinizi bükün ve tekrar gerin. Bu hareketi 20 kez tekrarlayın.

Bacak Yayılması

Bu egzersiz, kanın bacaklardan vücudun geri kalanına dönüşünü kolaylaştırır. Bacakları tekrar tekrar ayırıp birleştirmek, yere düşmemeleri için dengeyi korumaya çalışmak, kan dolaşımını hızlandıracaktır.

Nasıl yapılır?

- - Yerde sırtüstü yatın ve bacaklarınızı tavana doğru kaldırın ve mümkün olduğunca uzatın.

- Bacaklarınızı sağa ve sola doğru ayırın ve tekrar birleştirin.

- Her biri 15 tekrardan oluşan iki veya üç set yapın.

Bacak Kıvrımları

Yoğun bir aktivite gününden sonra dolaşımın artmasına yardımcı olur. İlk başta tekrar sayısından dolayı biraz ağır gelebilir ancak önerilen dönüş sayısına ulaşana kadar kademeli olarak yapılabilir.

Nasıl yapılır?

- Sırtüstü uzanın ve bir bacağınızı dümdüz yukarı kaldırın ve saat yönünde dönüşler yapın.

- Egzersiz yaptığınız bacağınızı yavaşça yere indirin ve diğerini aynı aktiviteyi yapmak için kaldırın.

- Her bacakta 15-20 kıvrım yapın ve üç seti tamamlamaya çalışın.

Ayak Şınavları

Dolaşımı iyileştirmek ve kasları güçlendirmek için harika bir egzersizdir.

Nasıl yapılır?

- Bir sandalyede oturun. Topuklarınız yerde dururken, ayak toplarınızı kaldırın ve birkaç saniye tutun.

- Ardından ayaklarınızı indirin ve topuklarınızı dönüşümlü olarak kaldırın.

- Her biri ile 20 tekrar tamamlayın.