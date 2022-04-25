Pazar tezgahlarında yerini almaya başlamış tazecik baklalarla hazırladığımız zeytinyağlıyı, yolunu gözleyenler pek bir beğenecek…

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte bakla severler daha da bir neşeleniyor sanki. Çoğu insanı rahatsız eden bir kokusu olsa da aslında ne de çok fayda gizliyor içerisinde; şaşıyor insan.

Mesela bir porsiyon bakla ile günlük ihtiyacımız olan demir yüzde 14' ünü karşıladığını, bununla da yetinmeyip yüksek protein ve yüksek lif bakımından zengin olduğunu biliyor muydunuz?

Biz saymakla bitiremeyeceğimiz onca faydadan sonra yıldık ve herkese baklayı sevdirmeyi kendimize bir borç bildik.

Buyurun karşınızda o tarif!

Malzemeler

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

3 diş sarımsak

1 kg ayıklanmış bakla

2 adet domates

2 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 litre su

¼ bağ dereotu

Zeytinyağlı Taze Bakla Tarifi

Yapılışı

1- Baklaları ayıklayıp yıkayın. Ardından süzgece alarak fazla suyundan arınmasını sağlayın.

2- Geniş bir tencereye zeytinyağını alın. Küp şeklinde doğradığınız soğanı ve halkalar halinde doğradığınız sarımsakları pembeleşinceye kadar kavurun.

3- Doğradığınız domatesleri de tencereye alın ve domatesler kendini bırakıncaya kadar karıştırarak pişirin.

4- Ardından domates salçasını kavurun ve süzülen baklaları tencereye alın.

5-Tuzu ilave ettikten sonra suyunu ekleyin ve tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte baklalar yumuşayıncaya kadar pişirin.

6- Pişen taze baklayı ister sıcak ister ılık şekilde tabaklara alın ve yoğurt ile birlikte servis edin.