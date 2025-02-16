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AA

Mide ve bağırsaklarından çıkan maddelerle doktorları şaşırtan bir olay daha Zonguldak'ta yaşandı.

Yaşlı teyzenin yıllardır yediği hurma ve zeytin çekirdekleri bağırsaklarına baskı yaptı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde eşinin vefatının ardından çocuklarının yanında yaşamaya başlayan 92 yaşındaki Şerife Ay, 5 Şubat'ta karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye getirildi.

MİDE VE BAĞIRSAĞINDA YABANCI CİSİMLER BULUNDU

Kontrollerin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi'ne sevk edilen Ay'ın burada çekilen tomografisinde, mide ve bağırsağında yabancı cisimler tespit edildi.

BAĞIRSAĞINI TIKAYAN BİR TAŞ TESPİT EDİLDİ

Kan değerlerinin de yüksek olması nedeniyle ameliyata alınan Ay'ın ince bağırsağını 4 santimetre büyüklüğündeki taşın tıkayarak, organın çürümesine ve delinmesine neden olduğu belirlendi.

MİDESİNDEN 28 HURMA, 35 ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ VE 5 TAŞ ÇIKTI

İnce bağırsağın çürüyen ve delinen kısımları alınarak sağlıklı bölümleriyle birleştirilmesinin ardından Ay'ın midesinden de 28 hurma ve 35 zeytin çekirdeğinin yanı sıra hurma çekirdeklerinin sertleşmesiyle oluşan 5,5-6 santimetre büyüklüğünde 5 taş çıkarıldı.