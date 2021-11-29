Zonguldak'tan gelen şifa: Kestane balının mucizevi faydaları

Türkiye “Kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar" sözünü konuşurken, kestane balının faydaları nelerdir merak konusu oldu.

ATV'de ekrana getirilen Esra Erol'da programına gelen Gülay Pazarlı'nın eşine olan isyanı izleyenlerin yüreğini dağladı.

Eşinin, yayına görüntülü olarak bağlandığı esnada "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" şeklinde söz başlaması gündem oldu.

Adamın rahat tavırları izleyenleri çileden çıkarırken yayının bitmesinin ardından diyalog sosyal medyamın en çok konuşulan konularından oldu.

Tartışmalardan sonra Zonguldak’ta üretilen kestane balının faydaları da merak konusu oldu. Kestane balı nedir, ne işe yarar ve nasıl tüketilir? İşte faydaları...

KESTANE BALI NEDİR?

Kestane balı, arıların kestane ağacının belirli bir döneminde bu ağacın çiçeklerinden topladıkları özlerden elde edilen bir bal türüdür.

Kestane ağaçlarının çiçeklenmeye başladığı haziran ayında yoğun bir şekilde çalışan arılar sayesinde elde edebildiğimz bu bal, diğer birçok çiçek balına göre daha az üretilebildiğinden daha değerli ballar arasında sayılıyor.

Hafif buruk ve acımsı bir tadı olan ve kendine has kokusuyla hemen ayırt edilebilen kestane balı, faydalarıyla da öne çıkıyor.

KESTANE BALININ 9 FAYDASI

Kestane balı, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, bu sayede vücudun hastalıklara karşı direncini artırıyor.

Özellikle kış hastalıkları diyebileceğimiz grip, nezle, soğuk algınlığı gibi sorunlara hızlıca çözüm oluyor.

Bitmek bilmeyen öksürüğün kesilmesini sağlıyor, balgam söktürücü bir etki gösteriyor.

Güçlü antioksidan özellikleri bulunduğundan vücuttan mikropların uzaklaşmasını sağlıyor, vücudu temizliyor.

Kan şekerini düzenleyici etkiler gösterebildiğinden ölçülü olarak tüketildiğinde diyetlere destek veren bir malzeme olduğu biliniyor.

Düzenli ve ölçülü olarak tüketildiğinde cildin temizlenmesini, siyah noktaların ve sivilcelerin yok olmasını sağlıyor.

Sindirim sistemini olumlu olarak etkilediğinden hazmı kolaylaştırdığı, buna bağlı mide ağrısı ve kramplarıysa yok ettiği biliniyor.

Antiseptik özellikler gösteren kestane balı, bu özelliği sayesinde ağız içinde oluşan aft gibi yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor.

Kan dolaşımını hızlandırarak soğuk günlerde içimizin ısınmasını sağlıyor. Bu özelliğiyle vücuda enerji veriyor.

KESTANE BALI NASIL YENİR?

Tek bir kaşığı bile fayda sağladığından uzmanlar yoğun bir şekilde tüketilmemesi konusunda uyarıyor.

Her sabah aç karna bir tatlı kaşığı tüketilmesi yeterli olur. Çok acımsı bir tat bıraktığından üzerine iki üç bardak su tüketilebilir.