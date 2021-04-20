Zulumba nedir, ne işe yarar? Zulumba kökü nasıl kullanılır?

Zulumba nedir, ne işe yarar? Zulumba kökü nasıl kullanılır?

Zulumba, toz haline getirilip ateşte kavrulmasının ardından vazelinle karıştırılarak egzama tedavisinde de kullanılır. Peki Zulumba nasıl tüketilir ve faydaları nelerdir?

Zencefilgiller familyasından olan zulumba 2 merteye kadar uzayan kök, yaprak ve çiçek kısmından oluşan ve Hindistan ve Çin’den gelerek birçok sağlık sorununa çözüm olması ile bilinmektedir.

Asıl faydaları kökünde bulunan Zulumba alternatif tıp meraklıklarının araştıdığı bitkiler arasında yer alıyor.

Peki zulumda nasıl tüketilir? Zulumba tozu ne işe yarar? İşte zulumbanın faydaları ve merak edilenler..

ZULUMBA NEDİR?

Latince ismi Zedoariae Rhizoma’dır. Zencefilgiller familyasındandır. Halk arasında bilinen diğer adları Cedvar, Zidvar, Zulumbat Kökü ve Zalumba’dır.

Boyu yaklaşık olarak 1,5-2 metreye kadar uzamakta ve kök, yaprak ve çiçek kısmından oluşmaktadır. Çiçeklerinin rengi pembedir.

Hindistan ve Çin de yetiştirilmektedir. Faydaları toprak altındaki yumrularındadır.

ZULUMBA NE İŞE YARAR?

Zulumba bitkisinin şekli, tadı, kokusu, aroması, zencefile benzeyen bir bitkidir zulumba, genellikle baharat olarak kullanılır fakat farklı kullanım alanları da vardır.

Dünyanın diğer ülkelerinde farmakopi listelerinde yer alır, zulumbadan yakılarak ortaya çıkan külleri, iyileşmeyen yaraların üzerine yarayı iyileştirmek için dökülmektedir.

Burkulmalarda ve ezilmelerde ise zulumba bitkisi öğütülerek lapa yapılır ve bu şekilde kullanılır.

Zulumba, toz haline getirilip ateşte kavrulmasının ardından vazelinle karıştırılarak ekzama tedavisinde de kullanıldığı bilinmektedir, ayrıca mide rahatsızlıkları, gaz söktürme ve basur gibi sorunlardada kullanılabilmektedir. Bunların yanı sıra zulumbanın iştah açıcı ve balgam söktürme gibi faydaları da bulunmaktadır.

ZULUMBA KÖKÜ NASIL KULLANILIR?

Mide rahatsızlıkları, gaz söktürme ve basur tedavisinde; İlk kullanım şekli, 200 gram nöbet şekeri ile yeteri miktarda çekilmiş zulumba karıştırılarak elde edilen karışımdan, sabahları aç karnına 1 kaşık içilir.

İkinci kullanım şekli, 1 bardak su içerisine 5 gram zulumba konularak yaklaşık 15 dakika kaynatılır ve kaynadıktan sonra süzülür. Elde edilen sıvı günde 3 öğün birer bardak tüketilir.