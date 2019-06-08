Sagopa, Ceza'ya başsağlığı diledi

Ünlü rapçi Ceza'nın babası geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Ceza'nın babası Danyal Özçalkan'ın cenazesi dün ikindi namazının ardından Üsküdar Çinili Camii'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Ceza'nın babasının vefatının ardından hayranlarının en çok merak ettiği ise yıllardır küs olduğu Sagopa Kajmer'in cenazeye gidip gitmeyeceğiydi.

TWITTER'DAN MESAJ YAYINLADI

Ancak Sagopa Kajmer, Ceza'nın acı gününde yanında olmak yerine Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Kajmer mesajında şu ifadelere yer verdi: "Osibisa'yı her gördüğümde aklıma hala Danyal amca gelir. Efendi ve babacan baba.Tıpkı anneni kaybettiğimiz zamanki hislerimle yazıyorum. Ayben ve sana ayrıca tüm Danyal amcayı sevenlere başsağlığı diliyorum. Bol sabır diliyorum."





MAHSUN KIRMIZIGÜL-ÖZCAN DENİZ BARIŞMIŞTI

Öte yandan arabesk müziğin prensleri diye adlandırılan ve uzun zaman küs kalan Özcan Deniz ile Mahsun Kırmızıgül, Deniz'in babasının vefatının ardından Kırmızıgül'ün cenazeye katılmasıyla aralarındaki buzları eritmişti.