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Sahte peygamberin cenazesine imam gönderilmeme nedeni

Diyanet İşleri Başkanlığı, İskender Erol Evrenosoğlu'nun cenazesine büyük günah işlediği için imam göndermediğini açıkladı.

Haber Merkezi | 29.11.2019 - 09:20..
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Sahte peygamberin cenazesine imam gönderilmeme nedeni

Sahte peygamber iddiasıyla ortaya çıkan ve uzun yıllar yaşadığı ABD'de öldükten sonra Bursa'da gömülen 86 yaşındaki İskender Erol Evrenosoğlu'nun cenazesine, binlerce kişi katıldı.

Cenaze namazını ise kimin kıldırdığı tartışma konusu oldu. Bursa Müftülüğü, resmi din görevlisinin cenaze namazını kıldırmadığı açıklamasının ardından Diyanet'ten de açıklama geldi.

"BÜYÜK GÜNAH İŞLEDİ"

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yetkililerin yaptığı açıklamada, Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu ve ondan sonra bunu söyleyen kişilerin büyük günah işlediği belirtildi.

Bu nedenle de Evrenosoğlu'nun cenazesine, resmi bir imam gönderilmediği ifade edildi.

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