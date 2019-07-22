Sahte yaşlandırma uygulamaları kullanıcı bilgilerini topluyor

Son günlerde FaceApp isimli uygulama, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu ve ünlü kişiler de dahil olmak üzere birçok kullanıcı, yaşlı fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

FaceApp uygulaması, kullanıcıların yüklediği fotoğrafları kendi işleme teknolojisiyle birleştirip, çeşitli efekler uygulanmasını sağlıyor. Bu efektlerden en çok kullanılanı ise yaşlandırma tekniği. Uygulamada, ayrıca birkaç ücretsiz efekt daha bulunsa da çoğu efektler ücretli olarak satılıyor.

Kaspersky, FaceApp’ın sertifikalı bir sürümü gibi görünerek kullanıcıları kandıran sahte bir uygulama tespit etti. Bu uygulama, kullanıcıların cihazlarına MobiDash adlı zararlı reklam yazılımını bulaştırıyor

CASUS REKLAM YAZILIMINA DÖNÜŞÜYOR

Söz konusu uygulama, resmi olmayan kaynaklardan indirilip kurulduktan sonra sahte bir hata mesajı verip siliniyor. Bunun ardından, uygulamadaki zararlı modül kullanıcının cihazında kalmaya devam ederek reklam göstermeye başlıyor. Kaspersky verilerine göre, son iki gün içinde 500 kullanıcı bu sorunla karşılaştı

DİĞER YAŞLANDIRMA UYGULAMALARINA DA DİKKAT

FaceApp uygulamasının bir anda popüler olmasının ardından bu durumu fırsat bilen siber korsanlar, uygulama mağazalarına birçok sahte yaşlandırma uygulaması yükledi ve bu uygulamalar en çok indirilenler listesinde zirveye oynuyor.

Ancak gerçek FaceApp uygulamasının da kullanıcı verilerini topladığını ve başka şirketlerle paylaştığını da hatırlatmakta fayda var. FaceApp uygulamaısnın gizlilik sorunlarını ele aldığımız içeriğimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.