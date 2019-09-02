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Sakarya'da bir genç babasını öldürdü

Sakarya'da tartıştığı babasını bıçak ve keser darbeleriyle öldüren 21 yaşındaki zanlı, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

DHA | 02.09.2019 - 14:31..
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Abdullah A. ile 21 yaşındaki oğlu R.A. arasında evlerinde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BIÇAK VE KESERLE SALDIRDI

Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken R.A., babasına bıçak ve keser ile saldırdı. Abdullah A., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığıldı. Evden bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarıyla, olay yerine polis ekipleri geldi.

Sakarya'da bir genç babasını öldürdü

"KENDİMİ ÖLDÜRECEKTİM"

Polis, yerde hareketsiz yatan Abdullah A.'yı görünce sağlık ekibi çağırdı. Eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Abdullah A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan R.A.'nın, polisler eve geldiğinde, "Siz mi geldiniz? Kendimi öldürecektim." dediği öğrenildi.

Sakarya'da bir genç babasını öldürdü

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.A., bugün adliyeye sevk edildi. R.A.'nın polisteki sorgusunda çelişkili bilgiler verdiği, bir süre önce psikolojik tedavi gördüğü ve daha sonra tedaviyi reddettiği öğrenildi.

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