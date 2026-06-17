Sakarya'da kaçırıldığı iddia edilen kadının aracını kullanan şüpheli yakalandı
İstanbul'da genç bir kadını kaçırdığı iddia edilen şüphelinin, kadına ait olduğu öne sürülen bir araçla Sakarya'da bulunduğu tespit edildi. "Dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan şüpheli, Karasu ilçesinde yakalandı.
Güvenlik güçleri, İstanbul'da genç bir kadını kaçırdığı iddia edilen şahsın, kadına ait olduğu öne sürülen araçla yola çıktığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Genç kadından haber alınamaması üzerine başlatılan çalışma sonucunda şüphelinin, Sakarya'nın Kocaali ilçesinden Karasu'ya giriş yaptığı tespit edildi.
"DUR" İHTARINA UYMADI
Şüphelinin Karasu ilçe sınırlarına girdiği sırada Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) gelen bilgi üzerine Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti.
Polis ekipleri aracı takibe aldı. Şahsın "dur" ihtarına uymaması üzerine kovalamaca yaşandı.
YAKALANDI
Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul'dan gelen polis ekiplerinin koordineli çalışması neticesinde şüphelinin kullandığı araç, ilçe merkezinde durduruldu.
Şüpheli gözaltına alındı. Araç otoparka çekildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.