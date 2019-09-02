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Sakarya'da keserle babasını öldüren şahıs tutuklandı

Adapazarı ilçesinde babasını keser ve bıçak darbeleriyle öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 02.09.2019 - 20:42..
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Gebeşler Sokak’ta bulunan Santa Kent sitesinde yaşandı. Abdullah A. (55) ile oğlu Resul A. (22) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

POLİS KANLAR İÇİNDE BULDU

Tartışma seslerini duyan komşuları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerine evin kapısını Resul A. açtı. Eve giren polis ekipleri, baba Abdullah A.’yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Babanın bıçak ve keser darbeleriyle hayatını kaybettiği belirlenirken, Resul A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Resul A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da keserle babasını öldüren şahıs tutuklandı VİDEO


Sakarya'da keserle babasını öldüren şahıs tutuklandı

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