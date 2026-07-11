Sakarya'da sahilde İHA bulan vatandaş, bulduğu İHA'yı evine götürdü
Karasu ilçesinde sahile vuran insansız hava aracını bulan bir vatandaş, aracı evinin bahçesine götürdükten sonra jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
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Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Camitepe Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan 61 yaşındaki A.Ç., kıyıya vurmuş halde bir İHA buldu.
Vatandaş, aracı bulunduğu yerden alarak evinin bahçesine götürdü ve durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İNSANSIZ HAVA ARACINI EVE GÖTÜRÜP JANDARMAYI ARADI
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Patlayıcı Madde İnceleme ve Mühimmat İmha Timi (PAMİT) ile Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri sevk edildi.
Ekipler, İHA'nın bulunduğu bahçe ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı inceleme başlattı.
Olay hakkında Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken, savcılığın talimatıyla adli tahkikat başlatıldı. Ekiplerin İHA üzerindeki incelemeleri sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)