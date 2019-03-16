Saldırıda ilk hayatını kaybeden Müslümanın görüntüleri

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Camiye saldıran teröristi durdurmak için üzerine atladı

21 yaşındaki oğlu Talha Rashid'in de hayatını kaybettiği saldırıda, teröriste engel olmaya çalışırken vurulan Pakistanlı Naeem Rashid, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.