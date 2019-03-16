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Saldırıda ilk hayatını kaybeden Müslümanın görüntüleri

Yeni Zelanda'da yaşanan katliamda hayatını kaybeden ilk Müslümanın, saldırganı cami girişinde "Merhaba kardeşim" diyerek karşıladığı görüntüler yürekleri dağladı.

Haber Merkezi | 16.03.2019 - 13:28..
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Saldırıda ilk hayatını kaybeden Müslümanın görüntüleri

Cuma namazı sırasında Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Saldırıda ilk hayatını kaybeden Müslümanın görüntüleri

Kentin Hagley Park bölgesindeki camiye giden terörist, cami girişinde kendisini karşılayan 71 yaşındaki Davud Nabi'yi acımasızca öldürüyor.

Saldırıda ilk hayatını kaybeden yaşlı adamın görüntüleri VİDEO

"MERHABA KARDEŞİM"

Bu görüntüler ise kaskına taktığı kameraya yansıyor.

Görüntüde silahını doğrultmadan hemen önce 71 yaşındaki Davud Nabi saldırgana "Merhaba kardeşim." diyor.

Terörist ise bu sözlere kurşunlarla karşılık veriyor.

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