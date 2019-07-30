Saldırıya uğrayan hamile kadın tahliye kararıyla yıkıldı

Pendik’te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek dikiz aynasını kıran ve kaputunu teklemeyen baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel, “kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma”, “mala zarar verme” ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 20'şer yıla kadar hapis istemiyle, bugün hakim karşısına çıktı.

MAHKEME SALONUNDA AĞLADI

Mahkeme, olaya ilişkin delillerin güvence altına alındığı ve sanıkların kaçma ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle Hasan ve Hüseyin Sel'in, tahliyelerine karar verdi.

Kararın ardından 7 aylık hamile olan Ayfer Bahçıvan, adliyede gözyaşı döktü.

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