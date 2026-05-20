Samed Ağırbaş: Van Gölü'ne hep beraber sahip çıkmak istiyoruz

“Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı” kapsamında Van’a gelen Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, 5-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan ve 183 ülkenin kayıt yaptırdığı Sıfır Atık Forumu’na ev sahipliği yapacaklarını açıkladı.

183 ÜLKEDEN 5 BİN KATILIMCI İSTANBUL'DA BULUŞACAK

Ağırbaş, organizasyonun “dünyanın en büyük sivil çevre ve sıfır atık etkinliği” olarak değerlendirildiğini belirtti.

Forum kapsamında 183 ülkeden yaklaşık 5 bin katılımcının İstanbul’da bir araya geleceğini ifade eden Ağırbaş, sıfır atık ve çevre politikalarının geleceğinin masaya yatırılacağını söyledi.

Emine Erdoğan’ın uluslararası alanda “sıfır atığın mimarı” olarak tanındığını vurgulayan Ağırbaş, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda alınan kararla 30 Mart’ın “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edildiğini hatırlattı. Ağırbaş, “Birleşmiş Milletler var olduğu sürece 30 Mart, Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kutlanacak” dedi.

Ağırbaş ayrıca, Emine Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek, kurulun aldığı kararların üye ülkelere tavsiye niteliğinde iletildiğini ifade etti.

Türkiye’nin öncülüğünde daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

İstanbul Sıfır Atık Haftası Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi

"TÜRKİYE'DE 86 MİLYONUN VAKFIYIZ"

Çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerine yayılması gerektiğini dile getiren Ağırbaş, vatandaşların çevre ve sıfır atık konusundaki önerilerini vakfın internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşabileceklerini söyledi.

Ağırbaş, “Biz Türkiye’de 86 milyonun vakfıyız. Dünyada 8 milyar insanın vakfıyız. Dünyanın geleceği için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

VAN GÖLÜ İÇİN YENİ ÇALIŞTAY

Temmuz ayında Van Gölü ile ilgili kapsamlı bir çalıştay düzenleneceğini açıklayan Ağırbaş, tüm paydaşların görüşleri alınarak yeni bir eylem planı hazırlanacağını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Herkesin fikirlerini alarak bir eylem planı ortaya koymak ve Van'ı dünyanın sayılı turizm destinasyonlarından biri haline getirmek istiyoruz. Bir yandan da yapacağımız farkındalık çalışmalarıyla buradaki vatandaşlarımızda bir çevre bilinci oluşturmayı hedefliyoruz. Van Gölü'ne hep beraber sahip çıkmak istiyoruz. Temmuz ayındaki çalıştay sonrasında çıktılarımızı kamuoyuyla paylaşacağız ve oradaki çalışmaları bütün kamu kurumlarımızla beraber takip edeceğiz.”

Van Gölü için kamu kurumları ve bakanlıklar tarafından önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini kaydeden Ağırbaş, bazı projelerin belediyelere devredildiğini ancak uygulama aşamasında aksaklıklar yaşandığını söyledi.

Bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin çalıştayda ele alınacağını belirten Ağırbaş, Van Gölü’nün gelecek nesillere korunarak aktarılması için çalışmaların sürdürüleceğini dile getirdi.