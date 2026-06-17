Samsun'da araç tamirinde fazla para kavgasında müşterisini yaktı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 65 yaşındaki Kazım K., nisan ayında aracını 49 yaşındaki İ.K.'ye ait oto tamirhanesine götürdü.

Kazım K., aracını teslim alırken 13 bin lira ödeme yaptı.

TAMİR ÜCRETİ TARTIŞMASI ÇIKTI

Daha sonra yaptığı araştırmada kendisinden 4 bin 500 lira fazla ücret alındığını öğrenen Kazım K., fazla ödediği paranın iadesi için iş yeri sahibi İ.K. ile iletişime geçti ancak sonuç alamayınca Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Dün tamir atölyesinin karşısındaki büfede karşılaşan taraflar arasında, para meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

KAYNAR DEMLİĞİ ÜZERİNE DÖKTÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.K., içerisinde sıcak çay bulunan demliği Kazım K.'nin üzerine döktü ve ardından darbetti.

Yaralanan Kazım K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Polis tarafından gözaltına alınan İ.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.