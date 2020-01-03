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Samsun'da fuhuş vaadli dolandırıcılık

Samsun'da bir şahıs, tanıştığı kişiyi Rus kadınla fuhuş yapacağını söyleyerek dolandırdı.

İHA | 03.01.2020 - 14:52..
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Samsun'dayaşayan 23 yaşındaki E.A. adlı genç, arkadaşlık ortamında tanıştığı T.Y. adlı şahsa Rus uyruklu bir kadınla fuhuş yapması halinde çok para kazanacağını söyleyerek kandırdı.

20 BİN LİRA PARA ÇEKTİRDİ

Şüpheli E.A., ilk olarak T.Y. adlı kişiye kadının hesabı ve kendi hesabını vererek para havalesi yapacağını belirtti. T.Y. de bunun üzerine 2 ayrı bankanın mobil bankacılık uygulamasını indirdi.

Buradan da her iki bankadan yaklaşık 20 bin lira kredi çeken T.Y., bu paraları 1'i kadın 2 kişinin hesabına havale yaptı. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan T.Y. ise polise giderek şikayette bulundu.

SUÇU KABUL ETMEDİ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri olayla ilgili E.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Suçlamaları kabul etmeyen E.A.'nın adliye çıkışı fotoğrafını çeken basın mensuplarına ''Film gibi senaryo' diye başlık atın" demesi dikkat çekti.

Samsun'da fuhuş vaadli dolandırıcılık

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